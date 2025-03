Luciana Littizzetto racconta la sua esperienza con la pancreatite e il dimagrimento di 3 chili: come sta adesso la comica.

Luciana Littizzetto è già tornata da qualche tempo a Che Tempo Che Fa dopo una pausa forzata dovuta alla pancreatite acuta che l’ha colpita e l’ha costretta al ricovero. La famosa comica e nota spalla di Fabio Fazio ha condiviso con il pubblico un aggiornamento sulla sua salute, e ha rivelato di aver perso 3 chili a causa di una pancreatite acuta.

Ma scopriamo tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il ricovero in ospedale e la guarigione di Luciana Littizzetto

Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa la comica ha ironizzato sulla sua forma fisica, dicendo che il merito era tutto della malattia che l’ha colpita lo scorso febbraio. La sua ospite, Lorella Cuccarini, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei per il suo aspetto, e Luciana ha risposto scherzando: “Pancreatite! 3 chili in meno“.

Luciana Littizzetto aveva comunicato la sua assenza dal programma il 9 febbraio, spiegando di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver scoperto di avere una pancreatite acuta.

Luciana Littizzetto

In diretta, la comica aveva tranquillizzato i suoi fan, rassicurando tutti sul suo stato di salute. “Sto molto meglio, i valori stanno scendendo. Sono qui e sono viva” aveva dichiarato.

Luciana Littizzetto torna più carica di prima

Con il suo solito umorismo, durante la puntata di Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto ha scherzato sulla sua esperienza, dicendo di avere una “Soglia del dolore molto alta“.

Ha, poi, commentato la durezza della pancreatite con la battuta: “Da nota alcolista, eccomi qui“. Nonostante il malessere, Luciana ha dimostrato di non perdere mai il suo spirito ironico, riuscendo a far sorridere il pubblico anche nei momenti più difficili.