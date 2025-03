Mara Maionchi si “addormenta” durante l’esibizione di Rose Villain a Che Tempo Che Fa: il video diventa virale.

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda il 23 marzo 2025 sul Nove, un episodio ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori e degli utenti sui social media: la reazione di Mara Maionchi durante l’esibizione di Rose Villain. Una reazione che ha fatto rapidamente il giro del web in un video diventato virale. Scopriamo che cosa è successo.

Mara Maionchi: il meme che ha conquistato i social

La produttrice discografica, nota per il suo ruolo in diversi talent musicali, è apparsa con gli occhi chiusi e completamente concentrata mentre l’artista milanese si esibiva con il brano “Fuorilegge“, in gara al Festival di Sanremo 2025.

La scena, immortalata in un video, ha rapidamente fatto il giro di TikTok e altre piattaforme social diventando un meme virale.

Gli utenti hanno scherzato sulla reazione di Mara Maionchi, alcuni ironizzando sulla sua apparente “sonnolenza“. In realtà, la sua reazione è stata semplicemente un segno di grande concentrazione e apprezzamento verso la performance di Rose Villain, che ha lanciato il suo nuovo album Radio Vega, già in cima alle classifiche.

La verità sulla reazione di Mara Maionchi

Mara Maionchi, con la sua lunga carriera nell’industria musicale, ha sempre avuto un occhio attento ai talenti emergenti. La sua reazione, quindi, non era un segno di distrazione, ma piuttosto di un ascolto profondo e professionale. Con il suo curriculum che include il successo di molti artisti, non è certo una sorpresa che la produttrice discografica abbia scelto di godersi la performance con tanta attenzione.

Anche il profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa non ha resistito a condividere il momento, dando ancora più visibilità al video che ha raggiunto milioni di visualizzazioni in poche ore.