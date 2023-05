Scopriamo cosa c’è da sapere sulla straordinaria discografica Mara Maionchi: i successi, i gossip e alcune piccanti rivelazioni!

Mara Maionchi (è nata il 22 aprile 1951 sotto il segno del Toro) è una talent scout e discografica più importanti nel panorama musicale italiano, a cui si deve la scoperta di artisti diventati dei veri big a livello internazionale. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alle sue partecipazioni televisive: scopriamo di più su di lei.

La carriera di Mara Maionchi in tv

Molti la conoscono come personaggio televisivo per via delle sua partecipazione a diverse trasmissioni di successo, tra cui “X Factor“, di cui è stata giudice per diverse edizioni, e “Amici di Maria De Filippi.”. I



Inoltre è stata anche concorrente di Masterchef Celebrity e insieme a Orietta Berti e Sandra Milo è stata protagonista del programma Quelle brave ragazze.

Con Gabriele Corsi, nel 2023, conduce la versione italiana dell‘Eurovision, con collegamenti e finestre durante l’edizione inglese della kermesse.

La vita privata di Mara Maionchi

Dal 1976 Mara Maionchi è sposata con Alberto Salerno, dal quale ha avuto due figlie: Giulia e Camilla. La produttrice discografica non ha fatto segreto di aver avuto svariati problemi coniugali con suo marito, e che quest’ultimo l’avrebbe anche tradita.

Mara Maionchi, ha raccontato nella sua autobiografia che si sarebbe vendicata iniziando a giocare d’azzardo: “Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene”.

Chi è il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno

Alberto Salerno è uno dei parolieri più famosi in Italia, oltretutto figlio d’arte. Il marito di Mara Maionchi è nato a Milano, il 30 dicembre del 1949 sotto il segno del Capricorno. Tra i suoi successi più famosi canzoni del calibro di Io vagabondo, Bella da morire, Terra Promessa, Menta e rosmarino, Bella d’estate.

Il tumore al seno

Mara Maionchi è riuscita a sconfiggere un cancro al seno. Ha raccontato di aver scoperto di essere malata grazie a un suo sogno: “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto. Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia, mi ha portato a chiamare l’oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire”, ha raccontato a Il Giornale.

6 curiosità su Mara Maionchi

– Si è sempre reputata una donna libera e ribelle, simile in tutto e per tutto alla propria madre. Proprio sua madre non è andata al suo matrimonio con Alberto Salerno, sostenendo che i matrimoni le mettessero tristezza.

– Tiziano Ferro e Gianna Nannini le sono sempre stati grati, visto che è stata lei a fiutare il loro talento e a lanciarli nel mondo della musica.

– Ha confidato in un’intervista a La Repubblica di essere molto cattolica, e di recitare il rosario tutti i giorni.

– Chiama suo marito Alberto Salerno per cognome: il Salerno.

-È molto legata a Rudy Zerbi: fu proprio lui a convincerla ad andare in tv e a portarla nella giuria di X Factor. I due hanno anche scritto un libro, un manuale “alternativo” per realizzare i propri sogni (Se non sbagli non sia che ti perdi).

-Nel 2021 ha confessa a Repubblica quello che ha passato a causa del Covid a La Repubblica. “Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata, ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo”.

Quanto guadagna Mara Maionchi?

Non è possibile sapere con certezza quali siano gli introiti di Mara Maionchi, anche perché oltre al suo ruolo di giudice di X Factor c’è da considerare il lavoro nel mondo discografico ma anche il campo pubblicitario, dato che è anche una testimonial.

Secondo le indiscrezioni, il cachet dei giudici del talent di Sky si aggirerebbero intorno ai 10 mila euro per puntata.

Dove abita Mara Maionchi

Nonostante sia bolognese di nascita, Mara Maionchi vive ormai da tempo – per motivi di lavoro – a Milano, in zona Washington.

