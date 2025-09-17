Laura Pausini, svelata la dieta che le ha fatto perdere 20 chili

Quale dieta ha fatto Laura Pausini per perdere ben 20 kg? Si tratta di una dieta specifica, la SDM: ecco come funziona.

Laura Pausini

Laura Pausini è amata per le sue forme curvy, ma il suo aumento di peso dovuto alla gravidanza, l’ha condotta a seguire una dieta specifica di un nutrizionista per poter perdere peso e rimettersi in forma nel modo più sano e rapido possibile. Un’alimentazione che ha funzionato dal momento in cui la cantante romagnola ha perso ben 20 kg, grazie alla dieta detta SDM. Lo ha confessato lei stessa in un’intervista il tipo di metodo che ha seguito, dichiarando anche quanto sia stata dura per lei il dover rinunciare a molti tipi di alimenti.

La dieta di Laura Pausini è come detto la “S.D.M”, ideata dal professor Blackburn dell’Università di Harvard e prevede un regime alimentare abbastanza rigido e ferreo: un’eliminazione parziale di carboidrati e un maggiore inserimento degli alimenti ricchi di proteine.