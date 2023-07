Che tipo di dieta ha seguito Elettra Lamborghini per dimagrire sette chili? La cantante ha svelato i segreti del suo cambiamento.

Elettra Lamborghini è tornata sui social con un corpo parecchio diverso rispetto a qualche mese fa. L’artista bolognese ha spiegato di aver seguito una dieta che le ha consentito di intraprendere un percorso di grande trasformazione. Vediamo cosa mangia e quali sono i ‘segreti’ del suo dimagrimento.

Elettra Lamborghini: che dieta ha seguito per dimagrire 7 chili?

Da sempre molto seguita sui social, Elettra Lamborghini ha condiviso con i fan i risultati della dieta che ha seguito negli ultimi tempi. La cantante di Musica e il resto scompare, è bene sottolinearlo fin da subito, non ha perso 7 chili solo grazie all’alimentazione, ma anche per merito dell’attività fisica, che pratica con costanza tutti i giorni.

Elettra segue da tempo un regime alimentare vegetariano, che le consente di mangiare molti cibi a base di fibre e proteine. Questo, però, non significa che ha eliminato del tutto i carboidrati. La Lamborghini si concede cinque pasti al giorno: la colazione, uno spuntino, il pranzo, la merenda e la cena. Al mattino preferisce una bevanda vegetale con fiocchi o biscotti di avena e un frutto. Generalmente, per lo spuntino si prepara un’insalata con un’arancia tagliata a cubetti, carote, pomodorini e 50 grammi di tofu.

A pranzo mangia 80 grammi di riso integrale o farro con 40 grammi di ceci, fagioli o lenticchie con un’insalata mista e 30 gr di pane integrale. Per merenda opta per un po’ di sana frutta secca e, infine, a cena si concede un hamburger di soia o di farro con verdura cotta al vapore.

Ecco una foto in cui Elettra Lamborghini mostra il suo dimagrimento:

Elettra Lamborghini, no alle diete lampo: quanto tempo ha impiegato per dimagrire?

Elettra Lamborghini, nel mostrare il suo dimagrimento ai fan, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni. Innanzitutto, ha sottolineato che la sua non è stata una dieta lampo: ha impiegato ben 6 mesi per perdere 7 chili. Inoltre, ha ribadito che il suo regime alimentare è andato bene per lei, ma potrebbe non avere effetti su un altro corpo. Infine, ha ricordato ai seguaci di non dimenticare l’attività fisica, necessaria per avere buoni risultati.