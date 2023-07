Le migliori frasi sulla fede: le citazioni più belle e profonde per comprendere cosa voglia dire avere fede.

Cos’è la fede? Quante volte ce lo siamo chiesti nel corso della nostra vite. Un mistero, come insegnato dalla liturgia della messa. Ma un mistero su cui c’è molto da dire. La fede, intesa come profonda convinzione nella presenza di qualcosa di più grande di noi, è un sentimento che ha da sempre affascinato e ispirato l’umanità, fin dai tempi più antichi. Ed è per questo che molti pensatori ci hanno lasciato in eredità frasi sulla fede in grado di ispirarci e di farci riflettere.

Perché in tutto il mondo e in ogni cultura la fede è stata fonte di forza interiore, speranza e consolazione in momenti di gioia e anche di difficoltà. Come un faro luminoso, questa forza guida il passo di coloro che credono, offrendo un senso e un significato al nostro stesso stare in questo mondo. Se questo non ti basta, proviamo a scoprire alcune delle frasi sulla fede in grado di spiegare in maniera chiara e profonda cosa sia davvero questo sentimento e quanto possa essere importante per la vita di tutti noi.

Frasi sulla fede: le più belle

Le citazioni sulla fede rappresentano un modo tangibile per catturare e comunicare l’essenza di una profonda dimensione spirituale. Spesso sono aforismi brevi e potenti, che sintetizzano pensieri e sentimenti profondi, portandoci a riflettere e rafforzando le nostre convinzioni.

ragazza musulmana preghiera

Si tratta di frasi che possono provenire da vari contesti, dalle sacre scritture, da figure spirituali, da poeti, filosofi e pensatori. Frasi che esprimono la comprensione dell’umanità sulla fede come una luce che risplende nel mezzo dell’oscurità, come un baluardo di speranza quando ogni cosa sembra essere andata perduta. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto:

– La fede comincia là dove la ragione finisce. (Soren Kierkegaard)

– Chi crede sa che il deserto può fiorire in una notte. (Primo Mazzolari)

– La fede è qualcosa di assolutamente individuale, e non possiamo e non dobbiamo istituzionalizzarla. Se lo facciamo diventa una cosa morta, cristallizzata; diventa un credo, una setta, una religione che viene imposta ad altri. (Krishnamurti)

– La fede è un intreccio di luce e di tenebra: possiede abbastanza splendore per ammettere, abbastanza oscurità per rifiutare, abbastanza ragioni per obiettare, abbastanza luce per sopportare il buio che c’è in essa, abbastanza speranza per contrastare la disperazione, abbastanza amore per tollerare la sua solitudine e le sue mortificazioni. (Louis Evely)

– La fede non è la convinzione che Dio farà quello che vuoi, ma la convinzione che Dio farà ciò che è giusto. (Max Lucado)

– Chi cerca di conciliare la ragione con la fede, o non ha sufficiente ragione o non ha abbastanza fede. (Roberto Gervaso)

– Una fede: quanto è di più necessario all’uomo. Disgraziato colui che non crede in nulla. (Victor Hugo)

– Mi rifiuto di dimostrare che esisto, dice Dio, perché la dimostrazione è una negazione della fede, e senza la fede io non sono niente. (Douglas Adams)

– La ragione è la mano sinistra della nostra anima, la fede sua destra. (John Donne)

– Fede. Credere senza prove a ciò che ci viene detto da uno che parla senza cognizione di causa di cose senza paragone. (Ambrose Bierce)

– La fede è credere a ciò che non vediamo; e la ricompensa per questa fede è il vedere ciò che crediamo.

(Sant’Agostino)

Le citazioni sulla fede più profonde

A prescindere dal proprio rapporto con la fede, frasi come quelle che abbiamo appena letto non possono lasciare indifferenti. Ci permettono infatti di esplorare una dimensione spirituale nuova, ci invitano a riflettere e a immergerci nello splendore dell’avere fede. Se quelle che ti abbiamo proposto però non sono riuscite a trasformarsi in una fonte di ispirazione adatta alle tue esigenze, ecco un’altra raccolta di citazioni molto profonde su cosa sia davvero la fede e che importanza abbia nelle nostre vite:

– La fede è conoscenza del cuore e oltrepassa il potere della dimostrazione. (Khalil Gibran)

– Il cuore, non la ragione, sente Dio; ecco ciò che è la fede: Dio sensibile al cuore, non alla ragione. (Blaise Pascal)

– La fede è la forza della vita. Se l’uomo vive significa che in qualcosa crede. Qualora non credesse che bisogna vivere per qualche cosa, egli non vivrebbe. Se non vede e non capisce l’illusorietà del finito, egli crede in questo finito; se capisce l’illusorietà del finito, egli deve credere nell’infinito. Senza la fede non si può vivere. (Lev Tolstoj)

– Se la ragione ci è stata offerta dal Cielo e lo stesso si può dire della fede, allora il Cielo ci ha presentato due doni incompatibili e contraddittori. (Denis Diderot)

– La fede, l’amore e la speranza camminano nella notte: esse credono l’incredibile, amano ciò che si sottrae e li abbandona, sperano contro ogni speranza. (Hans Urs von Balthasar)

– Chiesero: “Qual è la cosa migliore da possedere?”. Il Buddha rispose: “La fede”. (Buddha)

– La fede che non dubita non è fede. (Miguel de Unamuno)

– Nella fede l’adesione non è causata dal pensiero, ma dalla volontà. (Hans Kung)

– La fede è un affidarsi a Dio che vince l’angoscia: non è un bagaglio di nozioni che esige un faticoso indottrinamento, è il bene più grande e liberante per l’uomo. (Carlo Maria Martini)

– La fede non è una virtù secolare: non si può andare al supermarket a comprare la fede e neppure prendere la laurea in fede. Essa nasce e cresce sul terreno fertile dell’etica e dell’amore. (Andrea Gallo)

– La fede è la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per nome.

(Papa Francesco)

– Se voi aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questa pianta di moro: sradicati e trapiantati in mare, ed essa vi ubbidirebbe. (Vangelo di Luca)