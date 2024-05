Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Mahmood: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Mahmood, dopo aver riscosso grande successo con il singolo Tuta Gold, ha organizzato un tour 2024 con una serie di concerti in tutta Italia. Vediamo tutte le date della tournée e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Mahmood, le date del tour 2024

Per la gioia dei fan, Mahmood sta per dare il via al tour 2024. Alessandro Mahmoud – questo il nome dell’artista all’anagrafe – si esibirà in alcune delle principali città italiane, con una scaletta di canzoni che promette di lasciare i fan senza parole. La data zero è fissata per venerdì 17 maggio al Fabrique di Milano, mentre la tappa finale è prevista per giovedì 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Mahmood:

venerdì 17 maggio 2024 – FABRIQUE, Milano

sabato 18 maggio 2024 – FABRIQUE, Milano

mercoledì 03 luglio 2024 – ARENA DEL MARE 42°15°, Termoli (CB)

venerdì 05 luglio 2024 – GIARDINI DEL FRONTONE, Perugia

lunedì 08 luglio 2024 – PIAZZA CASTELLO, Marostica (VI)

giovedì 11 luglio 2024 – PIAZZA SORDELLO, Mantova

sabato 13 luglio 2024 – PORTO ANTICO, Genova

venerdì 19 luglio 2024 – SEQUOIE MUSIC PARK – PARCO CASERME ROSSE, Bologna

sabato 20 luglio 2024 – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA, Cervere (CN)

sabato 27 luglio 2024 – ARENA MUSA, Benevento

martedì 30 luglio 2024 – SOTTOMARINA SOUND BEACH, Sottomarina (VE)

lunedì 12 agosto 2024 – SUNSET FESTIVAL – ARENA ALPE ADRIA, Lignano Sabbiadoro (UD)

mercoledì 14 agosto 2024 – BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI, Forte dei Marmi (LU)

domenica 18 agosto 2024 – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR, Gallipoli (LE)

martedì 20 agosto 2024 – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI, Catania

mercoledì 21 agosto 2024 – TEATRO DI VERDURA, Palermo

venerdì 23 agosto 2024 – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO, Roccella Ionica (RC)

sabato 24 agosto 2024 – MERCATI SARACENI, Cirò Marina (KR)

lunedì 21 ottobre 2024 – UNIPOL FORUM, Assago (MI)

martedì 22 ottobre 2024 – UNIPOL FORUM, Assago (MI)

venerdì 25 ottobre 2024 – NELSON MANDELA FORUM, Firenze

domenica 27 ottobre 2024 – PALAZZO DELLO SPORT, Roma

giovedì 31 ottobre 2024 – PALAPARTENOPE, Napoli

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Mahmood porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: