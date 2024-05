Quali sono le più belle frasi sul caldo? Vi presentiamo una selezione di aforismi e citazioni a tema perfette per ogni occasione.

L’estate fa rima con caldo cocente, soprattutto negli ultimi anni. La bella stagione diventa sempre più lunga e le temperature si fanno roventi fino a togliere il fiato. Vi proponiamo una selezione di frasi a tema, adatte sia per quanti amano la calura soffocante che per coloro che vorrebbero vivere tutto l’anno al fresco.

Le frasi sul caldo più belle e divertenti

Il caldo: qualcuno lo ama alla follia, altri lo odiano. Le temperature alte, così come tutte le altre cose della vita, non mettono d’accordo tutti. C’è da dire che, negli ultimi anni come non mai, anche in Italia l’estate è diventata cocente e affrontare la bella stagione con il sorriso sulle labbra, specialmente quando non ci sono di mezzo le ferie, sembra un’impresa titanica. Nonostante tutto, le giornate che si allungano e le serate all’aperto non possono non strappare un sorriso. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul caldo, scritte da grandi autori e non:

Che cosa terribile il caldo. Mi costringe a stare in un continuo stato di ineleganza. (Jane Austen)

L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno. (Mark Twain)

È una stagione crudele quella che che fa andare a letto mentre fuori c’è ancora luce. (Bill Watterson)

I nostri proverbi dovrebbero essere rifatti. Sono stati scritti d’inverno e adesso è estate. (Oscar Wilde)

Non dico che faccia caldo, dico solo che i panni stesi dopo la lavatrice non sono asciutti. Sono secchi. (Anonimo)

Faceva un caldo enorme, il piccolo ventilatore che mi ero portato non dava nessun refrigerio, la città sembrava morta. (Antonio Tabucchi)

Il tempo era bello, faceva caldo; il sudore colava fra i capelli, tutti tenevano i fazzoletti in mano per asciugare le fronti. (Gustave Flaubert)

Fuori il sole martella feroce, le cicale ti stordiscono con il frinire incessante, i cespugli del giardino – mirti ginepri ginestroni corbezzoli – aspettano stremati il refrigerio della sera. In casa l’aria condizionata mitiga l’eccesso di calura ma non ce la fa a vincerla del tutto, si entra e si esce dalla doccia ma il sollievo dura poco. (Margherita Oggero)

Che caldo! Era così terribile l’estate che l’unica cosa che c’era da fare era togliere la mia carne e sedermi sulle mie ossa. (Sydney Smith)

È un chiaro segno dell’estate se la sedia si alza insieme a te. (Walter Winchell)

Per un vecchio, la patria è dappertutto dove fa caldo. (Maksim Gorkij)

Ama il prossimo tuo. A ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova! (Enrico Vaime)

Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. (Ennio Flaiano)

Caldo e Luglio, due gemelli nati per far soffrire la gente. (Ed McBain)

Non ho caldo. Non ho freddo. Non ho sonno. Non mi scappa niente. Come sono infelice. (Marcello Marchesi)

Pomeriggio d’estate: per me queste sono sempre state le due parole più belle nella mia lingua. (Henry James)

Nell’epoca del global warming e del riscaldamento climatico, le ali di cera di Icaro si sarebbero sciolte subito e Icaro non sarebbe mai morto. (Fabrizio Caramagna)

Dire “fa caldo” ogni due minuti non farà diminuire la temperatura. (Anonimo)

D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate. (Tim Roth)

Finalmente è venuta l’estate – i giorni più lunghi, con luce abbagliante e fervido caldo. Ieri splendeva come rame liquefatto… Io provo una sorta di godimento in queste incandescenti fornaci di mezza estate, anche se mi fanno curvare come una pianta assetata. (Nathaniel Hawthorne)

L’estate che fugge è un amico che parte. (Victor Hugo)

Frasi sul caldo adatte per ogni occasione

Le frasi sul caldo non sono finite qui. Considerando che le temperature estive non mettono d’accordo tutti, anche le citazioni devono essere adatte sia per i fan che per gli odiatori della bella stagione. Di seguito, un’altra selezione di aforismi a tema: