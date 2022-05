Frasi sull’estate: gli aforismi, le citazioni e le riflessioni da dedicare alla stagione più amata dell’anno.

Tutti amano l’estate… o quasi! Se c’è una stagione che fa battere il cuore alla gran parte delle persone è certamente quella estiva, che coincide con la fine della scuola per i più giovani, per le tanto desiderate ferie per gli adulti. Il momento dell’anno in cui ci si concede finalmente un po’ di relax, si sta più tempo all’aria aperta, ci si dedica alle proprie passioni, ci si apre a nuovi amori. Non a caso, anche i più grandi scrittori hanno lasciato in eredità frasi sull’estate che ne sottolineano l’unicità nelle nostre vite.

Perché questa stagione coincide spesso con la felicità, il più forte dei nostri sentimenti, ma a volte anche con la malinconia, specialmente negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. E sempre, ma davvero sempre, è sinonimo di spensieratezza, risate e amore. Andiamo a scoprire alcune delle più belle frasi estive, adatte per ogni occasione!

Frasi belle sull’estate

Di citazioni sull’estate ce ne sono davvero moltissime. Se l’inverno solitamente viene fatto coincidere con il Natale, e la primavera deve fare a volte spazio alla Pasqua, l’estate è infatti una stagione che, pur essendo priva di grandi festività (eccetto Ferragosto), riesce a catturare la fantasia di tutti, dai più grandi pensatori agli scrittori di maggior talento.

Vestito a balze estivo

Se anche tu hai voglia di cogliere i profumi e la bellezza di questo splendido periodo dell’anno con parole che possano essere spunto di riflessione per messaggi da mandare ai tuoi amici o parenti, immergiamoci insieme in questa splendida raccolta di frasi:

– I ricordi più belli nascono sulle spiagge più calde. (Edgar Allan Poe)

– L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno. (Mark Twain)

– E così con il sole e le grandi esplosioni delle foglie che crescevano sugli alberi, avevo quella convinzione familiare che la vita ricominciava con l’estate. (Francis Scott Fitzgerald)

– Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria. (John Keats)

– Vedere il cielo in estate è poesia, anche se non è scritto in nessun libro. (Emily Dickinson)

– Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento. (Irène Némirovsky)

– In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. (Cesare Pavese)

– Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. (Ennio Flaiano)

– Improvviso, inaspettato, rapido, troppo simile al lampo che finisce prima che si dica “lampeggia”. Buona notte, mio amore! Questo germoglio d’amore che si apre al mite vento dell’estate, sarà uno splendido fiore quando ci rivedremo ancora. (William Shakespeare)

Le più belle frasi sulla fine dell’estate

Se di frasi che sottolineano quanto l’estate sia una stagione unica ne esistono moltissime, di certo non mancano frasi sull’estate finita, o sulla fine dell’estate. Citazioni e aforismi carichi di malinconia, di quella consapevolezza che nella vita tutto abbia un termine, anche le cose belle, soprattutto le cose belle, e che la gioia non è altro che una brezza leggera sul nostro volto pronta ad accarezzarci e abbandonarci al calore senza darci il tempo di goderne davvero.

Pronta a intristirti? Ecco alcune frasi che colmeranno il tuo cuore di malinconia:

– L’estate che fugge è un amico che parte. (Victor Hugo)

– Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e un’estate che muore. (Brunori Sas)

– Sì, ma tornare a casa da una vacanza è certo la più maledetta delle cose. Mai mi sono sentita così senza scopo, così depressa. (Virginia Woolf)

– Non basterà settembre per dimenticare il mare di cose che ci siamo detti, non siamo quegli amori che consumano l’estate, che promettono una mezza verità. (Emma Marrone)

– Non si ha mai tanto bisogno di una vacanza quanto nel momento in cui vi si è appena tornati. (Ann Landers)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG