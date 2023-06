Qual è il significato dell’Inno di Mameli? Il Canto degli Italiani è diventato inno ufficiale del bel Paese nel 1946.

Conosciuto per lo più come Inno di Mameli, in realtà si intitola Il Canto degli Italiani ed è stato scritto dallo studente e patriota Goffredo Mameli nel 1847. Vediamo qual è il significato del brano che rappresenta l’Italia in tutto il mondo da 77 anni.

Inno di Mameli: il significato de Il Canto degli Italiani

L’Inno di Mameli, il cui titolo è Il Canto degli italiani, è stato scritto nel lontano 1847 dal genovese Goffredo Mameli, studente e patriota. Musicato da Michele Novaro, il brano è diventato l’inno dell’Italia a partire dal 12 ottobre del 1946. Il significato è da ricollegare a numerosi eventi storici che hanno sconvolto il bel Paese, sia nell’epoca in cui è nato che nel passato.

“Fratelli d’Italia

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa“.

In questa prima strofa, ad esempio, si parla di Publio Cornelio Scipione detto l’Africano (253-183 a. C.), generale e politico romano. L’Italia, pronta alla guerra d’indipendenza dall’Austria, si cinge la testa con l’elmo “di Scipio” in segno di buon auspicio.

“Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò“.

La “coorte“, composta da 600 uomini, era uno schieramento da combattimento dell’esercito romano. Pertanto, la strofa invita a presentarsi alle armi quando l’Italia chiama. Restare uniti e compatti, anche a costo di perdere la propria vita, è fondamentale per liberarsi dall’oppressore straniero.

“Uniamoci, amiamoci,

l’Unione, e l’amore

Rivelano ai Popoli

Le vie del Signore“.

L’unione dell’Italia è l’unico disegno politico possibile, quello che può condurre alla realizzazione della Repubblica. Per scrivere L’Inno di Mameli, l’autore prese ispirazione da La Marsigliese, inno della Francia, con l’intento di creare un brano invocativo dell’unità nazionale.

Ecco il video dell’Inno di Mameli:

Inno di Mameli: il testo

Fratelli d’Italia

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa…

