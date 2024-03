Come si fa a non ridere davanti ad una frase di Checco Zalone? Non si può! Ecco le migliori citazioni del comico e attore pugliese tratte dai suoi film.

La strabiliante vena comica di Checco Zalone è fuori discussione, basti pensare agli incassi stellari dei suoi film. Le battute divertenti che fa nei lungometraggi in cui recita hanno fatto ridere milioni di italiani. Abbiamo deciso, quindi, di fare una selezione delle migliori frasi dell’attore comico pugliese: ecco le più divertenti, da farvi sbellicare dalle risate!

I film di Checco Zalone

Dopo la sua esperienza televisiva, soprattutto a Zelig, la fama di Checco Zalone si è alzata a dismisura proprio grazie ai suoi film. Questi sono: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013) e Quo vado? (2015), Tolo Tolo (2020). Ecco le frasi celebri dell’attore comico.

Frasi di Cado dalle Nubi

-“Uno su mille ce la fa….e gli altri 999 che fine fanno???”.

-“Non puoi scancellare sei anni d’amore con il fotochoc“.

-“Mi dispiace per quello che ho detto prima, il fatto del treno, il fatto che ho detto che è salito il ri… l’uomo… come si dice la razza vostra in italiano?”

-“Angela, amore mio, sempre insieme sia nella brutta che nella cattiva sorte amore, pagherò i migliori dottori per curarti le malattie che ti colpiranno e quand’anche saranno loro ad averla vinta, tu non dovrai mai temerle…mai mia bella! La spingo io la carrozzella!”.

-“Ecco, questo è il Sud! Questa è l’obertà!”

Frasi di Che bella giornata

-“Bene tu sai le lingue? CERTO

Inglese? YES

Francese? OUI

Spagnolo? PURES”.

-“Però vedi… se il cuore ti batte per una seconda coppa b… beh, forse quello è amore!”.

Checco Zalone

Frasi di Sole a catinelle

-“Ho un affare tra le mani importantissimo: sono qui con Piergiorgio Bollini e Vittorio Manieri, che sono 2 pezzi da 90. Parliamo di roba grossa. Questi hanno delle società alle isole Kayman. Queste società praticamente fanno scatole cinesi con i fondi neri, quindi immagini un po’ la polvere come si vede sopra. Quindi vogliono ripulirle e si sono rivolti a me. Però vogliono ripulirle lì per portarle in Italia già pulite. Io però quando ho sentito parlare di Isole Kayman, là qualche dubbio mi è venuto… La spina a 3 ce l’hanno questi? Perché se non hanno la spina a 3 non si fa niente. Io vi dissi facciamo la shuko pure…”.

-“Figlio mio… Non voglio che tu pensi che questa è la felicità… Guarda laggiù… Quella è la felicità… No sta cacat’ di yacht“.

-“No, zia non posso staccare la spina alla macchina… altrimenti compirei una EUTANAZIA”.

Frasi di Quo vado?

-“Allora mettiamo caso che tu ogni mese prendi un cinghiale: a gennaio una freccia, un cinghiale; febbraio, una freccia, un cinghiale… poi arriva dicembre, tiri la tua freccina… e trovi due cinghiali! Ti è mai successo? Si chiama tredicesima… se il tuo cuore non conosce questa gioia allora taci, perché i tuoi déi ti hanno condannato alla partita IVA”.

-“Chiameremo nostra figlia Ines; istituto nazionale enti statali”.

-“Da grande farò il postofisso“

Frasi di Tolo Tolo

-“Immigrato

Quanti spiccioli ti avrò già dato

Immigrato

Mi prosciughi tutto il fatturato”.

-Non siamo animali ma uomini!

-“Prima gli italiani!”

“Ma che c’entra? Perché l’ha detto?”

“Così… a caso“.