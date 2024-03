Su WhatsApp sono arrivate quattro nuove opzioni per formattare il testo: vediamo quali sono e come si ‘attivano’.

Coloro che utilizzano WhatsApp soprattutto per i messaggi testuali saranno ben contenti di sapere che l’app si è dotata di quattro nuove opzioni. Servono tutte quante per formattare il testo, in modo da rendere le conversazioni più complete, efficaci e corrette.

WhatsApp: 4 nuove opzioni per formattare il testo

Su WhatsApp sono arrivate quattro nuove opzioni per formattare il testo. Coloro che utilizzano l’applicazione soprattutto per i messaggi scritti saranno contenti, visto che le funzioni consentono di comunicare in modo più completo, efficace e corretto. La prima grande novità è l’elenco puntato, che si ‘attiva’ posizionando il simbolo – all’inizio del testo seguito da uno spazio (- ). Dopo aver scritto la prima voce, basterà andare a capo per aggiungere in automatico un altro punto.

La seconda nuova opzione è l’elenco numerato. In questo caso, bisogna utilizzare il numero 1 seguito da un punto e uno spazio (1. ). Così come la lista puntata, basterà andare a capo per far procedere in ordine crescente la numerazione. Un’altra novità per formattare il testo è il codice inline, che serve per evidenziare parole o frasi racchiudendole tra apici singole. Per ‘attivare’ la funzione non dovete fare altro che digitare un accento grave (`) su entrambi i lati del messaggio, senza lasciare spazi.

WhatsApp: le nuove opzioni rendono formale l’app

L’ultima nuova opzione per formattare il testo sbarcata su WhatsApp è davvero utile. Stiamo parlando delle virgolette. Vi basterà inserire il simbolo maggiore > seguito da uno spazio prima del testo interessato (> ). Il nuovo aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi di Android e iOS, sia da smartphone che da computer o tablet. Quali altre sorprese riserverà l’app di messaggistica istantanea? Non ci resta che attendere per scoprirle.