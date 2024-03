Frasi d’amore in latino da dedicare al proprio partner: le più belle in assoluto, con la traduzione in italiano.

Chi lo ha detto che il latino non è più una lingua viva? Nonostante non sia più utilizzato, se non in ambito scolastico, giurisprudenziale ed ecclesiastico, il latino resta una lingua molto usata anche dalle persone comuni, soprattutto grazie alle tante massime sulla vita e sull’amore che i grandi autori del passato ci hanno lasciato in questa lingua. Se vuoi fare una dedica davvero speciale al tuo partner, le frasi d’amore in latino possono essere quello che fa per te. Non si tratta infatti di citazioni melense o sdolcinate, ma di vere riflessioni sulla materia amorosa che celano al loro interno una profonda emotività, espressa attraverso parole che colpiscono il cuore.

Le migliori frasi d’amore in latino con traduzione

Già nell’antichità romana l’amore era un sentimento celebrato da tantissimi autori famosi, oltre che dalle persone del popolo. I romani avevano infatti ben compreso la forza senza limiti di questo sentimento in grado di trasformare le nostre vite, e hanno saputo tramandare questo loro sapere, questa straordinaria intuizione, attraverso delle citazioni arrivate fino ai nostri giorni.

Frasi d’amore in latino

Se i grandi maestri della materia amorosa nell’antica Roma sono stati poeti come Catullo e Ovidio, sono tanti gli autori famosi che ci hanno lasciato in eredità frasi di grandissima forza dedicati proprio all’amore. Aforismi che spesso sono diventati veri e propri proverbi. Ecco alcune delle più belle e famose in assoluto:

– Animae duae, animus unus / Due vite, un’anima sola (Sidonio Apollinare)

– Nec sine te nec tecum vivere possum / Non posso vivere con te, né senza di te (Marziale)

– Oculi sunt in amore duces / Gli occhi sono delle guide in amore (Properzio)

– Quos amor verus tenuit, tenebit / Il vero amore non smetterà mai di legare coloro che ha legato una volta (Seneca)

– Si vis amari, ama / Se vuoi essere amato, ama (Seneca)

– Amare nihil aliud est, nisi eum ipsum diligere quem ames, nulla indigentia, nulla utilitate quaesita / Amare non è altro che scegliere quello cui ti senti voler bene, non per bisogno, né per utilità alcuna (Cicerone)

– Non bene, si tollas proelia, durat amor / Se all’amore togli le piccole liti, non dura (Ovidio)

– Odero, si potero; si non, invitus amabo / Ti odiero, se potrò; altrimenti ti amerò mio malgrado (Ovidio)

– Qui nolet fieri desidiosus, amet / Chi non vuole diventare inerte, ami (Ovidio)

– Nisi qui ispe amavit, aegre amantis ingenium inspicit / Chi non ha mai amato comprende a stento l’animo di chi ama (Plauto)

– Amantium irae amoris integratio est / Le ire degli amanti rinnovano l’amore (Terenzio)

– Amor vulnus idem sanat qui facit / La ferita d’amore la sana chi la provoca (Publilio Siro)

– Amans quid cupiat scit, quid sapiat non videt / Chi ama conosce cosa desidera, non vede cosa è saggio (Publilio Siro)

– Qui pote Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur / Non scegliamo d’amare, ma non possiamo scegliere quando smettere d’amare (Publilio Siro)

Frasi d’amore in latino di Catullo

Catullo è stato senza ombra di dubbio uno dei poeti più famosi a Roma, uno dei tanti in grado di farsi apprezzare anche dai posteri. Ancora oggi è studiato non solo nelle scuole, grazie alle sue composizioni spontanee e dotate di una forza espressiva straordinaria.

Attraverso le sue opere questo poeta vissuto molti secoli fa è diventato un intramontabile cantore dell’amore, e ancora oggi sono tantissime le citazioni tratte dalle sue poesie che possono trasformarsi facilmente in dediche in grado di far battere il cuore di tantissime persone:

– Ama mihi cum mererem minus, quoniam erit cum ne egerent.

Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno.

– Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile. Non so, ma è proprio così e mi tormento.

– Difficle est longum subito deponere amorem.

È difficile guarire di colpo d’un amore durato a lungo.

– Si quicquam cupido optantique obtigit umquam insperanti, hoc est gratum animo proprie.

Il sogno, il desiderio, contro ogni speranza appagato, è la gioia dell’anima più vera.

Frasi di Virgilio sull’amore

Tra i maggiori autori dell’antica Roma, Virgilio si è fatto conoscere soprattutto per l’Eneide, il suo più grande capolavoro, oltre che per il suo status di ‘guida’ di Dante nell’Inferno. Ma lo straordinario poeta nativo di Mantova scrisse nel corso della sua vita anche moltissime poesie pastorali, raccolte soprattutto nelle Bucoliche e nelle Georgiche. Componimenti in cui l’amore è spesso protagonista.

Se stai cercando alcune delle citazioni d’amore più profonde e famose provenienti dal corpus delle opere virgiliano, in questo paragrafo te ne proporremo alcune davvero indimenticabili:

– Omnia vincit amor.

L’amore vince tutto.

– Qui amant ipsi sibi somnia fingunt.

Gli innamorati si creano da sé i sogni.

– Sic itur ad astra.

Così si sale alle stelle.

– Adgnosco veteris vestigia flammae.

Conosco i segni dell’antica fiamma.