Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Arisa: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Per la gioia dei fan, Arisa è pronta per dare il via al tour 2024, che la vedrà girare gran parte dell’Italia. Concerti unici, alcuni in scena presso location particolari come il Parco Archeologico di Selinunte. Vediamo quali sono le date della tournée e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Arisa, le date del tour 2024

In omaggio all’ultimo singolo Baciami stupido, Arisa è pronta per partire con il suo Baciami stupido tour 2024, che la vedrà toccare molte città italiane, da Nord a Sud. Rosalba Pippa – questo il nome all’anagrafe dell’artista – regalerà ai fan concerti spettacolari, che rimarranno per sempre impressi nella loro mente. La data zero è fissata per il 15 maggio a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, mentre quella finale è prevista per il 20 settembre a Buonvicino, a 86 chilometri da Cosenza. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Arisa:

15.05 Montalto di Castro (VT) – Teatro Lea Padovani

17.05 Crotone (KR) – Piazza Pitagora

19.05 Augusta (SR) – Piazza Castello

25.05 Selinunte (TP) – Parco Archeologico

26.05 Apricena (FG) – Corso Aldo Moro

01.06 Formia (LT) – Piazza Mattej

08.06 Ravarino (MO) – Giugno Ravinarese

15.06 Oppido Lucano (PZ) – Piazza Salvo D’acquisto

21.05 Solferino (MN)

22.06 Ceccano (FR) – Piazza XXV luglio

08.07 Ghilarza (OR) – Piazza San Palmerio

18.07 Genova (GE) – Basko Arena

20.07 Presicce Acquarica (LE) – Le Origini Music Festival

27.07 Piane Di Montegiorgio (FM) – Square Music Festival

04.08 Adrano (CT) – Piazza Umberto

08.08 Albarella (RO) – Centro Sportivo Isola

10.08 Torre Santa Susanna (BR) – Largo Palazzetto

17.08 Lioni (AV) – Piazza IV Novembre

22.08 Gonnesa (SU) – Piazza Del Minatore

24.08 Gioia Del Colle (BA) – Gioia Fest

31.08 Milazzo (ME) – Lungomare Marina Garibaldi

08.09 Torrenova (PA) – Festival Amunì Pazza Mare

10.09 Taurianova (RC) – Piazza C. Macrì

20.09 Buonvicino (CS) – Piazza XVII Settembre

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Arisa porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta delle canzoni: