Quanto fa male una delusione in amicizia? Tanto, forse più dell’amore. Vediamo quali sono le frasi più belle per voltare pagina.

Gli amici danno sapore alla vita, ma non sempre si ha la fortuna di incontrare persone sincere e leali. Quando ciò accade, specialmente se su quel rapporto si aveva grande fiducia, si riceve una vera e propria pugnalata. Vi presentiamo una selezione di frasi sulla delusione in amicizia, utili per voltare pagina.

Frasi sulla delusione in amicizia

Quanto brucia una delusione in amicizia? Tanto, qualche volta più di quelle che si ricevono in amore. L’amicizia, quando è vera e sincera, è il dono più bello che si possa ricevere dalla vita. E’ un legame indissolubile, che accoglie gioie e dolori, lacrime e sorrisi, qualcosa di unico. Eppure, non tutti hanno la fortuna di incontrare sul proprio cammino persone che possano davvero definirsi amici. Magari in un primo momento appaiono così, indossando maschere più o meno credibili, e solo in un secondo momento si dimostrano per quello che sono. Vi proponiamo una selezione di frasi sulla delusione in amicizia, utili per voltare pagina.

Quando gli altri ti capiscono nel modo sbagliato, non perdere tempo a giustificarti, volta pagina e goditi la vita, perché chi ti conosce bene non ti fraintende mai. (Alda Merini)

Un’amicizia finisce quando scopri che l’amico eri soltanto tu. (Charles M. Schulz)

Si seppelliscono più spesso le amicizie che non gli amici. (Mary Karadja)

L’amicizia è un rapporto che si basa sulla simpatia e si costruisce su un sottinteso accordo di reciproco rispetto e di reciproca utilità. Nel momento in cui tale reciprocità si spezza, si spezza anche l’amicizia. (Vannuccio Barbaro)

Un amico falso e malvagio ha più da temere di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferirà la mente. (Buddha)

I falsi amici sono come le ombre: sempre vicino a te nei momenti più luminosi, ma da nessuna parte si vedono nelle ore più buie. (Habeeb Akande)

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

Una delle possibilità più sicure di essere deluso da un amico è prestargli del denaro. (Benjamin Franklin)

Quando il mondo ti volta le spalle e le persone che credevi amiche scompaiono, tu cresci, imparando che in fondo ognuno deve bastarsi da sé, se vuole sopravvivere. (Alessandra Massimini)

Certe amicizie arrivate ad un certo punto scoppiano, come bolle di sapone. (Gabriele Martufi)

Un vero amico si vede nel momento del bisogno; nella prosperità è pieno di amici. (Euripide)

Il problema non è morire per un amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire. (Mark Twain)

Quando si sta morendo di fame, c’è sempre un amico che ti offre da bere. (Antoine Blondin)

Non perdi amici perché i veri amici non possono mai essere persi. Perdi le persone che si mascherano da amici, e questo è un miglioramento. (Mandy Hale)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

La gente, pensa che la cosa peggiore sia perdere una persona a cui si vuole bene. Si sbaglia. La cosa peggiore è perdere sé stessi mentre si vuole troppo bene a qualcuno, dimenticarsi che anche noi siamo importanti. (Fabio Volo)

Molti ti saranno amici finché sarai felice, ma quando verrà il brutto tempo resterai solo. (Publio Ovidio Nasone)

Chi è diventato amico per convenienza, per convenienza finirà di esserlo. Se nell’amicizia si ricerca un utile, per ottenerlo si andrà contro l’amicizia stessa. (Lucio Anneo Seneca)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Non fare mai del bene se non sei preparato all’ingratitudine. (Enzo Ferrari)

Il peggior dolore al mondo va oltre quello fisico. Ancora più oltre ogni altro dolore emotivo che si può sentire. È il tradimento di un amico. (Heather Brewer)

Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te, la prossima volta che avrà bisogno. (Arthur Bloch)

Tieniti lontano dai tuoi nemici, e dai tuoi amici guardati. (Siracide)

Delusione in amicizia: voltare pagina è necessario

Quando si riceve una delusione in amicizia, voltare pagina è l’unica soluzione. E’ difficile, fa male, ma non è impossibile. Ci vorrà del tempo, specialmente se si credeva davvero in quel rapporto, ma da questa brutta batosta si apprenderà un insegnamento che servirà per il futuro.