Quali documenti servono per il matrimonio civile? Vediamo la lista che bisogna presentare e quanto costa la procedura.

Se state pensando di giurare amore eterno al partner con un matrimonio civile, sappiate che avrete bisogno di una serie di documenti per veder sancita la vostra unione. Vediamo quali sono gli incartamenti che servono e quanto costa la procedura.

Documenti per matrimonio civile: la lista

Come suggerisce il nome, il matrimonio civile è la celebrazione non religiosa che unisce due persone che vogliono giurarsi amore eterno. Un tempo era appannaggio di pochi, mentre oggi in molti preferiscono questo rito rispetto a quello tradizionale in chiesa. I motivi sono diversi e spesso oggetto di dibattito tra credenti e non, ma non è questo che vogliamo indagare. Le coppie che desiderano celebrare le nozze civili devono presentare una serie di documenti negli uffici del Comune dove intendono pronunciare il “sì”.

Per il matrimonio civile gli sposi devono presentare: documento d’identità valido, codice fiscale, stato di famiglia, autocertificazione da compilare presso l’Ufficio di Stato Civile e una marca da bollo se entrambi sono residenti nello stesso Comune. Se residenti in Comuni differenti, occorrono due marche da bollo. E’ bene sottolineare che i futuri coniugi devono essere maggiorenni (oppure aver compiuto 16 anni ed essere autorizzati dal Tribunale dei Minori) e di stato libero, ossia non essere legati da un precedente unione civile o religiosa legalmente riconosciuta. In caso di seconde nozze, infatti, è necessario essere divorziati prima di sposarsi nuovamente. Inoltre, gli sposi non devono essere legati da vincoli di parentela, affinità, adozione o di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.

Quanto costa il matrimonio civile?

I documenti da produrre per il matrimonio civile hanno validità 6 mesi. Questo significa che gli sposi devono giurarsi amore eterno entro 180 giorni dalle pubblicazioni. Esclusa la marca da bollo, per la procedura delle nozze non religiose non sono richieste altre spese. Ovviamente, come tutti gli eventi di questo tipo le cifre da sostenere aumenteranno per tutto il resto, in base alle esigenze dei futuri coniugi: dalla sala per il rito al ristorante, passando per gli abiti e i fiori.