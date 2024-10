Al Bano: “Ho vissuto in un cantiere in costruzione. E con Romina…”

Arrivano alcune anticipazioni della biografia di Al Bano Carrisi ‘Il sole dentro’. Il cantante si è confessato a 360° su tutti i temi più importanti della sua vita.

Si chiama ‘Il sole dentro’ ed è l’autobiografia di Al Bano con la quale l’artista ha scelto di raccontare ancora di più di sé. Dettagli inediti sulla sua vita privata, il lavoro e i temi più importanti che lo hanno visto arrivare piano piano al successo. Per il cantante di Cellino San Marco diversi passaggi relativi alla storia con Romina e i motivi della separazione.

Al Bano, la storia finita con Romina

Romina Power Albano Carrisi

Parlando della sua storia con Romina e dei motivi che hanno portato la coppia a dividersi, Al Bano ha confessato che la perdita della figlia Ylenia abbia giocato un ruolo fondamentale: “Dopo la perdita di Ylenia, niente è stato come prima”, ha detto. “Romina era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era”.

Sempre nella sua autobiografia ‘Il sole dentro’, in libreria edita Mondadori, Al Bano ha spiegato che in un primo momento, dopo la scomparsa di Ylenia i due si erano uniti parecchio ma “è un colpo durissimo, spesso letale per qualsiasi rapporto”.

E sugli Anni ’90: “Sono stati atroci. Attorno a me c’era un incendio che divampava il cui combustibile era il gossip […]”.

Gli alti e bassi: “Ho vissuto in un cantiere”

Prima di diventare l’artista di fama internazionale che è, Al Bano ha vissuto diversi momenti particolari. Anche di difficoltà. A Milano “ho fatto l’imbianchino, non mi pagavano”, ha scritto. Spicca anche una richiesta di ospitalità respinta da un convento che lo ha portato a vivere come mai avrebbe pensato: “Ho vissuto in un cantiere in costruzione, usando sacchi di cemento vuoti per chiudere le finestre, e un’asse di legno come porta”.