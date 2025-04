“Per me è difficile”: Vanessa Incontrada e la crescita del figlio

Intervista a tuttotondo per Vanessa Incontrada che ha raccontato il ritorno di fiamma con il compagno Rossano e la crescita di suo figlio.

Qualche tempo fa aveva raccontato il ritorno di fiamma con il compagno Rossano Laurini facendo comprendere come tra loro le cose stessero effettivamente tornando al posto giusto. Ora, a Verissimo, Vanessa Incontrada ha confermato la lieta notizia in tema cuore e ha spiegato cosa sia effettivamente accaduto tra loro. Tra i vari passaggi anche quello relativo al rapporto con il figlio.

Vanessa Incontrada e l’amore per Rossano Laurini

Tutto vero: Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme. Dopo gli indizi che la diretta interessata aveva dato nei mesi precedenti, ecco l’ex volto storico di Zelig confermare tutto nel corso di una bella intervista a Verissimo. La Incontrada ha spiegato in che modo la loro relazione sia ricominciata e anche come stiano andando oggi le cose.

Vanessa Incontrada – www.donnaglamour.it

“Ci sono stati due anni di separazione difficili, forse ci dovevamo essere, penso ci doveva essere quel momento lì, per ritrovarci, rinnamorarci, abbiamo un rapporto che avevamo perso da anni”, ha raccontato la donna nello studio di Silvia Toffanin. “Ho pazienza, però mi viene spontanea, la cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. È il mio pilastro, il mio miglior amico. Lo ringrazio per l’amore che mi sta dando adesso, in passato non ci siamo capiti forse in alcune cose”. E ancora sul presente: “Ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima”.

La crescita del figlio e le difficoltà

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Incontrada ha poi aggiunto alcuni passaggi sul rapporto con suo figlio e anche la sua crescita. In particolare sul distacco che, inevitabilmente, piano piano si sta un po’ verificando: “L’allontanarmi da lui non la sto vivendo benissimo”, ha ammesso la donna. “Sto diventando più ansiosa, stare lontano da casa mi è più difficile, quando torno ho il desiderio di condividere con lui, condividiamo tutto, abbiamo un rapporto bellissimo. Però sono molto orgogliosa di lui, quando era piccolo mi seguiva sempre, ora meno, ma credo che alcune cose mie, le vada comunque a vedere”, ha aggiunto Vanessa spiegando di essere pronta ad un viaggio con il figlio a New York, il primo completamente soli loro due.