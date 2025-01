Vanessa Incontrada racconta del ritorno della serenità con il compagno Rossano Laurini dopo la crisi del 2022: “C’è stato mare mosso”.

La famosa conduttrice televisiva Vanessa Incontrada ha aperto il suo cuore parlando dei dettagli più intimi del suo matrimonio con Rossano Laurini. Nel 2022 tra Vanessa e Rossano il rapporto si è incrinato, e la crisi tra i due coniugi aveva suscitato grande scalpore tra le pagine di gossip. Ma adesso come stanno le cose?

In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che nonostante la crisi attraversata nel 2022, oggi la loro relazione è più forte che mai. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: la crisi del 2022

Nel 2022, la coppia ha attraversato un periodo di separazione che ha sorpreso i fan. Secondo le dichiarazioni di Vanessa, il periodo di difficoltà era iniziato durante il primo lockdown del 2020, quando la convivenza forzata ha messo a dura prova il loro rapporto.

“Stare insieme è un lavoro” ha dichiarato Vanessa, evidenziando come le dinamiche di coppia cambiano nel tempo e come la separazione, pur dolorosa, fosse necessaria per comprendere meglio se stessi e le proprie esigenze.

Vanessa Incontrada

Fortunatamente, nel luglio 2023, i due hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. Vanessa ha rivelato che, dopo la separazione, ha preso una decisione per proteggere il suo benessere. Ha avuto paura di ripetere esperienze dolorose vissute in passato, ma la consapevolezza degli errori e il desiderio di ricominciare hanno permesso alla coppia di superare le difficoltà.

Vanessa Incontrada e il compagno: una nuova fase

Oggi, la conduttrice afferma di vivere una situazione sentimentale stabile e serena, e ha definito il loro rapporto come “molto calmo“. “Il mare è calmo, molto calmo” ha detto confermando così il nuovo equilibrio raggiunto con Rossano.

Di conseguenza, a distanza di tempo, Vanessa e Rossano sembrano più uniti che mai, pronti a vivere una nuova fase della loro vita insieme.