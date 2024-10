X Factor, Paola Iezzi: “Achille Lauro parac**o, Manuel e Jake…”

Le pagelle di Paola Iezzi agli altri colleghi che stanno affrontando con lei l’avventura a X Factore. Ecco i giudizi della cantante.

A margine della presentazione del libro autobiografico ‘Sisters – La nostra storia Incredibile’ scritto assieme alla sorella Chiara Iezzi, Leggo ha intervistato Paola Iezzi, giudice di X Factor. Tra i vari argomenti trattati, proprio l’esperienza nella trasmissione dove ha trovato come colleghi Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia.

X Factor, i commenti di Paola Iezzi ai colleghi

Parlando di X Factor, la Iezzi ha spiegato che sia “arrivato così, non me lo aspettavo, ma è un’esperienza unica”. Per quanto riguarda, invece, i suoi colleghi, ecco anche le simpatiche pagelle.

Su Achille Lauro ha detto: “Achille Lauro è una persona molto misteriosa. Certo dopo due minuti lo sgami subito che è un tatone. È una persona molto divertente che si crea questo allure di mistero che però poi lo guardi e capisci che è uno di noi. Il difetto? Certo a volte è un po’ ‘parac**o’ come dice sempre Jake che lo definisce sempre così, ma non è un difetto”.

Su Agnelli, invece: “Manuel Agnelli è una persona che ha una grande esperienza in questo programma, non solo di vita, è la mente più razionale e logica […]”.

Per quanto riguarda Jake La Furia, Paola lo ha definito una “persona molto divertente e questo è un pregio grandissimo per me. L’ironia e il divertimento in gruppo soprattutto di lavoro non deve mai mancare e lui non ce lo fa mai mancare. Un difetto? A volte è un po’ agitato”.

I progetti futuri

Dopo aver spiegato di avere un ottimo rapporto con gli artisti, Paola ha dato uno sguardo al futuro: “Abbiamo sempre il lavoro di gruppo Paola e Chiara e poi chissà. Vedremo cosa porterà la vita ma non mi precludo cose, così come è stato per X Factor che non ci pensavo e, invece, è successo. Vedremo e affronteremo quello che c’è da affrontare”, le sue parole a Leggo.