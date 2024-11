Paura per il noto volto anche della tv Francesca De André: la ragazza si trova in ospedale a seguito di un terribile incidente in casa.

Sono ore di paura per Francesca De André. La ragazza, infatti, si trova ora in ospedale da dove è riuscita a mandare un messaggio, con tanto di video, spiegando cosa le sei capitato. La giovane è stata vittima di un terribile incidente in casa che l’ha vista ingerire per sbaglio del detersivo. Le sue condizioni restano ancora da capire del tutto.

Francesca De André in ospedale: il racconto

Attraverso un lungo post Instagram accompagnato da un video che la ritrae in ospedale, la De André ha raccontato nel dettaglio quanto le sia accaduto. Purtroppo la ragazza ha ingerito per errore del detersivo che le ha causato dei danni e dei dolori spaventosi. “A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yougut. Ho rischiato la morte oggi”, ha detto.

“E forse anche chi si è preoccupato per me quando mi in ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale… Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, l’intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi”.

Le reazioni

Il messaggio della De André è poi andato avanti: “Mi sento di dire state attenti…sopratutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso… é un attimo. Ora siamo qui, dopo. Non si sa”, le sue parole che hanno completato il video.

Va detto che le parole della ragazza non hanno trovato solo messaggi d’affetto. Molti utenti, infatti, non hanno creduto al suo racconto in quanto sembra difficile poter scambiare dello yogurt per del detersivo. Inoltre diversi utenti hanno pure notato come la donna, nel filmato social, fosse truccata fin troppo bene per essere ricoverata in ospedale dopo quanto raccontato. Staremo a vedere se la bella Francesca vorrà aggiungere qualcosa a tutto ciò.