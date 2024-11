Continua l’avventura vincente di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Nell’ultima puntata una gag virale ha fatto sorridere.

Sta avendo tantissimo successo ad Affari Tuoi, Stefano De Martino che ha applicato le sue doti di simpatia e conduzione alla grandissima nella recente nuova ventura con “i pacchi” a Rai 1. Nell’ultima puntata trasmessa dalla rete principale della tv di Stato, ecco una gag davvero bizzarra con un concorrente, Jacopo…

Stefano De Martino ad Affari Tuoi: la gag

Stefano De Martino

Nell’ultima puntata trasmessa su Rai 1 di Affari Tuoi, a giocare con i pacchi è stato il concorrente Jacopo della regione dell’Emilia Romagna. De Martino lo ha più volte pizzicato nel corso delle varie puntate fino appunto a questa dove è toccato a lui essere protagonista.

Fin da subito si è capito come Stefano e Jacopo si fossero “trovati” in termine di giocosità, tanto che il presentatore ha spiegato sul concorrente: “Io ho detto che faceva da comitato di accoglienza al parterre femminile, è molto galante. Ma quando ho saputo come si sono conosciuti, ho capito che questa cosa ha radici antiche”.

Il racconto sul concorrente e le coinquiline

Una frase che ha anticipato una simpaticissima gag relativa appunto a Jacopo. De Martino, infatti, ha raccontato come lui e la sua dolce metà Mary, anche lei presente nella puntata giocando al suo fianco, si siano conosciuti: “Una delle sue migliori amiche cercava una coinquilina. E lui ha detto: ‘Se permetti i casting per la tua coinquilina li faccio io’. Ha scartato, scartato, scartato, poi è arrivata Mary”, ha raccontato il conduttore su come abbia agito il concorrente.

Poi rivolgendosi a Mary: “E tu oltre alla camera ti sei pigliata pure Jacopo, bell’affare”. Una gag davvero divertente e che non è passata inosservata. Sul web in tantissimi hanno convidiso alcuni dei momenti della puntata che ha visto Jacopo portarsi a casa “solo” 5 mila euro alla fine.