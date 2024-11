GF, crollo di Shaila e lacrime: “Mi sento persa”

Non solo sorrisi e passione al GF per Shaila Gatta. La ragazza sta attraversando un momento di difficoltà dopo un particolare episodio.

Indubbiamente è quella che sta animando maggiormente le dinamiche al Grande Fratello. Non solo in positivo. Stiamo parlando di Shaila Gatta che dopo un approccio con Javier ha definitivamente scelto di aprirsi con Lorenzo e di dare inizio alla loro storia. Eppure, qualcosa non va e in queste ore per l’ex Velina è arrivato un momento di sconforto.

GF, Shaila Gatta in lacrime

Alfonso Signorini

Sono stati giorni decisamente movimentati per Shaila Gatta al Grande Fratello. Dopo aver abbandonato la Casa del Gran Hermano, la versione spagnola del reality, la ragazza si è ritrovata a dover riprendere la convivenza con i suoi vecchi compagni d’avventura. Proprio in queste fasi, però, per lei è arrivato un momento di difficoltà legato alle note vicende con Javier in primis e Lorenzo poi.

In particolare la scelta di viversi la sua relazione con Lorenzo, a discapito di Javier, ha portato la Gatta a fare diversi pensieri e a reagire anche ad un recente aereo arrivato per Javier. L’ex Velina a quel punto è crollata e quasi in lacrime ha confessato: “Mi sento in difficoltà. Mi sento un po’ persa“, le sue parole al limite del pianto.

Il sostegno di Lorenzo e Amanda

Il momento no di Shaila ha trovato però la pronta reazione di Lorenzo e anche di Amanda che le si sono avvicinati, in momenti diversi, per sostenerla. Il ragazzo ha cercato di abbracciarla e le ha consigliato di pensare a se stessa: “Non ti preoccupare di me”.

Un certo aiuto è arrivato anche da Amanda che, va detto, è legata anche a Javier e quindi ha scelto di essere piuttosto neutrale consigliandole di soffermarsi non sono sulla sua sofferenza, ma anche su ciò che in questo momento prova Javier.