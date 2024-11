Luca Jurman si scaglia contro Amici: “Toccato il fondo”. Ecco con chi ce l’ha

Ancora polemiche tra l’ex professore di Amici Luca Jurman e il talent di Canale 5. Ecco cosa è accaduto questa volta.

Nuova stagione di Amici e nuove polemiche legate a Luca Jurman. L’ex insegnante della scuola di Canale 5 è tornato alla carica nella sua campagna contro il talent e contro alcune situazioni che non sarebbero normali a livello di insegnamento. L’ex professore, che da tempo sottolinea cosa per lui non vada bene nel programma Mediaset, è tornato alla carica prendendosela con alcuni insegnanti in particolare.

Amici, Luca Jurman e la crociata sull’intonazione

Attraverso un filmato condiviso su TikTok, l’ex maestro di Amici ha voluto sottolineare alcuni aspetti che secondo lui sono gravissimi e che riguardano in particolare gli insegnanti di canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Facendo vedere alcune parti degli ultimi daytime della trasmissione, Jurman ha sbottato in modo molto forte contro i due maestri: “Ad Amici hanno veramente toccato il fondo. La differenza di competenza tra danza e canto è fin troppo palese. E pensare che mi hanno denunciato proprio per aver detto le cose che loro stessi ammettono”, le sue parole a corredo del filmato.

Nel video, Jurman ha poi proseguito: “Ma vi sembra normale che dei professori si dichiarino incompetenti nella loro materia? Cioè loro lo ammettono da soli, sotto gli occhi di tutti e a voi va bene?”, ha rincarato la dose l’ex prof. “Vi rendete conto o no che questa cosa è gravissima. Smettetela di dire ‘ma è televisione’. Perché a forza di dirlo qui molti pensano che sia tutto giusto e vero. Non può esistere una scuola vera se c’è chi dice di essere professore di canto non ha le minime competenze, nemmeno le fondamenta di base per riconoscere la cosa più semplice, ovvero l’intonazione

L’appello ai professionisti

Nella parte finale del suo sfogo, poi, Jurman si è appellato anche agli altri professionisti di canto in Italia chiedendo di far sentire la propria voce: “Gli insegnanti di canto in Italia non dicono nulla? Tutti zitti? Guardate che tutto questo ve lo fanno sotto gli occhi. Vi sottovalutano così tanto che ve lo sbattono in faccia e nemmeno lo cancellano, perché sanno che molto di voi diranno che tanto è televisione”. Staremo a vedere se qualcuno risponderà o se, come in passato, da Amici ci saranno richieste all’ex maestro di finirla con questa “crociata”.