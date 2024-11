La Talpa, c’è la data d’inizio ufficiale ma Diletta Leotta ha una “richiesta”…

Finalmente ci siamo: La Talpa ha inizio e c’è pure la data ufficiale anche se potrebbero esserci novità per Diletta Leotta e il reality in corso d’opera.

C’era grande attesa per conoscere la data di inizio de La Talpa: adesso c’è pure l’ufficialità. Il reality che sarà condotto da Diletta Leotta inizierà il 5 novembre 2024. Al netto della partenza, però, le successive puntate potrebbero riservare dells sorprese con dei cambiamenti ai palinsesti che dovrebbero coinvolgere anche altri programmi.

La Talpa: la data di inizio ufficiale

Diletta Leotta

Come riportato anche dal sito Mediaset Infinity, l’inizio de La Talpa è ormai alle porte. Infatti, il reality condotto da Diletta Leotta ha visto in queste ore avere l’ufficialità della data di partenza.

“Un’edizione completamente nuova e innovativa de La Talpa sta per cominciare in prima serata su Canale 5”, si legge su Mediaset Infinity. “La prima puntata de La Talpa 2024 andrà in onda martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. La Talpa sarà visibile anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity”.

Dopo tanta attesa, quindi, il reality tornerà protagonista in tv e lo farà con un super cast: Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.

Diletta Leotta e lo spostamento del reality

Al netto dell’ufficialità della data di partenza, però, ci sarebbero delle richieste, forse anche della stessa Diletta Leotta, per un cambio. Pare, infatti, che dopo l’esordio, il reality potrebbe essere spostato dal martedì al lunedì. In questo senso, La Talpa andrebbe a prendere il posto del Grande Fratello il lunedì sera. In questo senso, spiega Leggo, “uno switch che non è ancora stato calendarizzato, ma che sarebbe nei piani di Mediaset”. Staremo a vedere cosa accadrà nei palinsesti.