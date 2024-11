Victoria Cabello operata, il video dall’ospedale: “Deve essere un segno”

La nota conduttrice Victoria Cabello si è sottoposta ad un intervento chirurgico e dall’ospedale ha voluto condividere tutto con grande simpatia.

Ha fatto della sua simpatia e autoironia la sua forza e anche dall’ospedale, Victoria Cabello non si è smentita. La donna, tramite un video su Instagram, ha comunicato a tutti i suoi seguaci di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico alla mandibola per un problema avuto nelle ultime giornate. Per lei, anche un particolare “segno” del destino con l’anestesista che si chiamava… Gesù.

Victoria Cabello operata alla mandibola

Victoria Cabello

Victoria Cabello ha annunciato a tutti i suoi fan di essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico in ospedale. La donna si è operata alla mandibola a causa di un problema insorto nelle ultime settimane. La conduttrice ha rassicurato i suoi fan attraverso Instagram spiegando che il guai non sia molto grave ma che comunque andava sistemato con tanto di ricovero e successiva operazione. A quanto pare, la donna ha dovuto fare i conti con “una vena intasata nel massetere, ma niente di grave”. Come sempre, la conduttrice ha trovato il modo per ironizzare anche su questa situazione diventando presto virale persino dal lettino della struttura sanitaria.

Il video in ospedale: “Un segno”

La Cabello, infatti, ha condiviso un video su Instagram con alcuni dei momenti pre e post operazione. Simpaticissima la gag non appena ha scoperto che l’anestesista che si sarebbe occupato di lei si chiamava Gesù: “Il mio anestesista si chiama Gesù, ma allora vale tutto. Io trovo che questo sia un segno”, ha detto. E ancora: “Secondo voi quando mi hanno detto il nome dell’anestesista rianimatore che cosa ho pensato: a) Ma allora vale tutto b) viaggi pazzeschi ospedale edition c) Dio esiste”.

Scherzando sempre sul nome dell’anestesista: “Se non fa il miracolo Gesù, mi girano i co**ioni”, ha aggiunto. Successivamente ha mostrato la mandibola post operazione leggermente gonfia ma presumibilmente le cose sono andate per il verso giusto.