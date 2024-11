Non si nascondono più Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: ecco la foto insieme alla festa di Halloween.

La prima foto di coppia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera! Era solo questione di tempo e alla fine i due sono usciti allo scoperto. Dopo i rumors delle scorse settimane, ecco l’influencer e l’imprenditore essere pizzicati insieme ad una festa di Halloween. I due, entrambi mascherati, sono stati “beccati”…

Chiara Ferragni, la foto con Provera alla festa

Chiara Ferragni

Dopo le varie segnalazioni su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ecco che a confermare quella che sembra essere a tutti gli effetti una liaison è la prima foto di coppia che li vede protagonisti. Come riportato da Gabriele Parpiglia, i due sono stati pizzicati ad una festa di Halloween. Si tratta, appunto, del primissimo scatto dei due in versione “fidanzati”.

“Come ho RACCONTATO nell’ultimo mese: non e’ un’amicizia ma una storia d’amore ‘intricata’ che con calma svelerò… quella tra #chiaraferragni e #giovannitronchettiprovera (figlio di Marco,ndr). Ecco il primo #halloween insieme per la COPPIA”, ha scritto Parpiglia in esclusiva con tanto di foto sul suo profilo Instagram.

La relazione va avanti

L’esperto di gossip che aveva anticipato tutti parlando della Ferragni e di Provera Junior, ha poi proseguito nella sua spiegazione sulla foto di coppia sottolineando come l’uscita in questione sia la prima “ufficiale” ma non l’unica visto che i due si stavano vedendo da tempo.

“Attenzione primauscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie”, ha aggiunto Parpiglia chiedendo di citare la fonte e poi indicando tramite gli hashtag che i due – a cui ha fatto gli auguri – si sarebbero trovati nel noto locale di Milano, il Maka Loft.

A questo punto staremo a vedere se i due protagonisti del gossip vorranno definitivamente uscire allo scoperto con qualche dichiarazione in merito alla loro presunta relazione o meno.