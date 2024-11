Sempre molto social, Aurora Ramazzotti è diventata virale nelle ultime per ore per un dettaglio curioso mentre faceva la spesa…

Amatissima e seguitissima sui social, Aurora Ramazzotti è tornata a far parlare di sé per un curioso dettaglio mostrato in un momento particolare della sua giornata. Quale? Quello della… spesa al supermercato. Ebbene sì, perchè a quanto pare, la figlia di Michelle Hunziker e Eros “segue la moda” pure in queste situazioni di vita quotidiana…

Aurora Ramazzotti, il dettaglio mentre fa la spesa

Sempre seguitissima sui social, la Ramazzotti ha fatto parlare nelle ultime giornate per un dettaglio che non è passato inosservato mentre faceva la spesa e sul quale, successivamente, lei stessa ha fatto ironia.

Ad attirare le attenzioni dei seguaci, come detto, è stato un oggetto che la bella Aurora ha utilizzato per fare la spesa. La ragazza, andata al supermercato con un look casual, si è fatta “aiutare” da un oggetto tornato estremamente alla moda. Quale? Il carrellino della spesa che su TikTok soprattutto è stato ribattezzato il “granny trolley“, con riferimento appunto al fatto che esso venga utilizzato specialmente dalle persone avanti con l’età.

Aurora ha davvero spopolato mostrandosi in qualche modo alla “moda” e facendo ironia proprio sul fatto che alla sua età abbia deciso di farne utilizzo.

“A 30 anni…”

“Catch me”, ha scritto sulle sue stories social Aurora mostrando il carrellino della spesa. E ancora: “I trenta si avvicinano. Potevo non avere il carrellino della spesa? Credo proprio di no”, ha aggiunto suscitando tantissime reazioni divertite dei fan.

La Ramazzotti si è quindi confermata apprezzata per questa sua semplicità e, allo stesso tempo, per essere sempre al passo con i trend e la moda del momento. Anche quando si tratta, unicamente, di andare a fare la spesa o qualche compera per la normale routine di famiglia.