Michael Schumacher è diventato nonno: Gina ha annunciato la nascita della figlia Millie con un tenero post social.

Per la famiglia Schumacher questi non sono stati anni facili: dopo il terribile incidente che ha coinvolto l’ex pilota di Formula 1, tutta la famiglia ha voluto tutelare la privacy di Michael lasciando trapelare solamente poche informazioni.

Una di queste, giunta proprio nelle scorse ore, ha emozionato i fan; Michael Schumacher è diventato nonno. Ma scopriamo i dettagli del tenero annuncio.

Michael Schumacher diventa nonno: è nata la piccola Millie

Michael Schumacher è diventato nonno per la prima volta. La notizia è stata condivisa con discrezione e grande tenerezza dalla figlia maggiore, Gina Maria Schumacher, che ha annunciato la nascita della sua bambina, Millie Bethke, con un dolce post sui social.

“Benvenuta al mondo, Millie. Nata il 29 marzo, i nostri cuori non sono mai stati così colmi d’amore. Ci sentiamo immensamente fortunati ad averti nella nostra vita” ha scritto Gina, pubblicando una foto della manina della neonata tra le dita dei genitori.

Millie è nata il 29 marzo 2025, ma l’annuncio ufficiale è arrivato soltanto il 5 aprile, con uno scatto che ha emozionato fan e follower della famiglia Schumacher. La bambina è il primo frutto del matrimonio tra Gina Schumacher e Iain Bethke, imprenditore e atleta del salto a ostacoli, sposato nel settembre 2024.

Le condizioni di salute di Michael Schumacher: il silenzio continua

L’ultima apparizione pubblica di Michael Schumacher risale a prima del tragico incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013 a Méribel. Da allora, le sue condizioni di salute sono state avvolte nel massimo riserbo.

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Felix Gorner, vicino alla famiglia, l’ex pilota non sarebbe più in grado di parlare. Nonostante ciò, la nascita della nipotina Millie rappresenta una gioia immensa per tutta la famiglia, che continua a vivere con riservatezza e amore profondo.