Sono stati attimi di grande spavento per Loredana Lecciso, vittima di una aggressione a Milano mentre si trovava su un autobus. Cosa è accaduto.

Di recente era stata protagonista di alcune dichiarazioni piuttosto importanti in merito a Romina Power e al rapporto con il resto della sua famiglia. Adesso, Loredana Lecciso è tornata protagonista per ben altre questioni. La donna, infatti, è stata vittima di una brutta aggressione a Milano che, per fortuna, ha potuto raccontare in prima persona, non senza grande agitazione per quei brutti momenti affrontati.

Loredana Lecciso aggredita a Milano: i fatti

Attraverso un’intervista ad Adnkronos, Loredana Lecciso ha raccontato di essere stata vittima di una bruttissima aggressione mentre si trovava a Milano. La donna, compagna di Al Bano, ha spiegato come si sia trovata a fare i conti con un uomo che ha provato a strapparle di dosso una catenina d’oro che lei porta sempre al collo.

La Lecciso, tra i vari dettagli forniti, ha spiegato di essere stata in compagnia di un’amica ma che l’uomo, nonostante tutto, abbia provato lo stesso a portare a termine l’aggressione che, per fortuna, si è rivelata poi fallimentare-

Il racconto della donna: come sta

“Erano all’incirca le 20 di due giorni fa stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, ad un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi”, ha detto la Lecciso nel suo racconto all’Adnkronos spiegando come nelle mire del malintenzionato ci fosse una collanina d’oro che lei porta sempre al collo.

La donna ha spiegato di aver avuto subito delle strane sensazioni su questo ragazzo che, successivamente, si sono rivelate giustificate. Pare, infatti, che questo individuo sia “sceso dallo sportello anteriore ed è risalito da quello posteriore, dove ero seduta io e ha allungato la mano verso il mio collo, tentando di strapparmi la catenina. A quel punto ho iniziato ad urlare ma, nonostante lo spavento, sono riuscita a tenere con la mia mano la catenina stretta al collo facendomi un po’ di graffi. Così il ragazzo ha desistito ed è sceso dall’autobus”.

La Lecciso ha sottolineato come gli altri presenti le siano subito accorsi vicino per assicurarsi delle sue condizioni e ha anche voluto ribadire i forti dubbi sulla sicurezza della città di Milano.