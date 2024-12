Loredana Lecciso confessa: pace fatta con Romina Power per il bene dei figli. Le rivelazioni inaspettate su Al Bano.

Loredana Lecciso ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole: dopo anni di tensioni con Romina Power, ha scelto di mettere da parte i dissapori per il bene della famiglia.

La confessione della compagna di Al Bano è arrivata in modo del tutto inaspettato, cogliendo di sorpresa i fan. Ma scopriamo che cosa sta succedendo nella famiglia Carrisi.

Loredana Lecciso: la pace con Romina Power

“Sì, sono stata gelosissima, ma adesso è tempo di pace“, ha rivelato la compagna di Al Bano durante un’intervista esclusiva a Storie di donne al bivio, che andrà in onda il 27 dicembre su Rai 2.

Dopo 25 anni di relazione con Al Bano, Loredana ha deciso di tendere un ramoscello d’ulivo a Romina Power, la storica ex moglie del cantante pugliese.

Romina Power

“Condividiamo il bene più grande, i figli” ha detto, dimostrando il suo desiderio di costruire una vera famiglia allargata. Questa confessione segna un importante passo avanti per i due volti più discussi della vita privata di Al Bano.

Ma la Lecciso non si è fermata qui con le rivelazioni.

Le condizioni di Al Bano e i progetti futuri

Loredana ha anche aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Al Bano, operato alle corde vocali nelle scorse settimane con una tecnica mini-invasiva.

“Sta bene ed è in via di guarigione” ha assicurato la compagna del cantante di Cellino San Marco. Quanto alle nozze, la Lecciso non esclude nulla: “Non è una priorità, ma mai dire mai“.

Intanto, la tregua con la sua ex rivale in amore rappresenta una svolta per una delle famiglie più seguite d’Italia. Tra successi musicali e vicende personali, l’armonia tra Loredana e Romina potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo di serenità, tanto per i protagonisti quanto per i loro fan.