L’intervista di Teo Mammucari a Belve, durata solo 5 minuti, sarà trasmessa su Rai 2 il 10 dicembre. Scopri i dettagli.

Ha fatto molto discutere la notizia dell’abbandono del programma Belve da parte di Teo Mammucari nel bel mezzo dell’intervista di Francesca Fagnani. I telespettatori, però, speravano di poter vedere quei pochi minuti di intervista proprio per scoprire come sono andate le cose tra l’ospite e la conduttrice televisiva.

Oggi è stato reso noto che il pubblico verrà accontentato durante la puntata del 10 dicembre. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Teo Mammucari a Belve: l’intervista più breve di sempre

Nonostante la brevità e le tensioni che l’hanno caratterizzata, l’intervista di Teo Mammucari a Belve sarà trasmessa il 10 dicembre in prima serata su Rai 2. Ma cos’è successo durante quei pochi minuti?

Durante la registrazione, Mammucari avrebbe reagito negativamente fin dalle prime battute. Secondo le indiscrezioni, il presentatore non avrebbe gradito che Francesca Fagnani, come sua consuetudine, gli avesse dato del “lei” nonostante avessero usato il “tu” in precedenza.

Francesca Fagnani

L’apice del disagio si sarebbe raggiunto con la classica domanda iniziale: “Lei che belva si sente?“. Dopo pochi minuti, Mammucari ha deciso di interrompere l’intervista, lasciando lo studio tra lo stupore generale.

Belve: applausi e tensione in studio

A seguito dell’uscita di scena di Mammucari, il pubblico in sala avrebbe mostrato il proprio supporto alla Fagnani con un lungo applauso. Tuttavia, la vicenda ha generato numerosi interrogativi. I dettagli sullo svolgimento dell’intervista e le dinamiche precise di quanto accaduto emergeranno solo durante la trasmissione.

La puntata del 10 dicembre non vedrà solo Mammucari come protagonista: tra gli ospiti annunciati spicca anche Tina Cipollari, pronta a confrontarsi con le “domande graffianti” della conduttrice.

Non resta che attendere martedì per scoprire come Francesca Fagnani abbia gestito questa situazione inedita e per immergersi nell’irriverente mondo di Belve.