Dalle nozze di Selvaggia Lucarelli al ritorno in tv di Barbara D’Urso: i gossip della settimana

Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Non solo l’esito della finale del Grande Fratello che ha visto finalmente il vincitore 2025 essere eletto. Gli ultimi giorni sono stati davvero ricchi di notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e naturalmente da quello del piccolo schermo. Oltre all’annuncio di matrimonio di Selvaggia Lucarelli è arrivata anche la voce sul futuro di Barbara D’Urso. Andiamo a vedere, quindi, quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 31 marzo 2025 al 4 aprile 2025.

I gossip della settimana: le nozze di Selvaggia Lucarelli

Partiamo subito con una bellissima notizia che riguarda Selvaggia Lucarelli e il compagno, Lorenzo Biagiarelli. Infatti, la coppia, ormai da tempo insieme, ha spiegato di essere pronta alle nozze. A rivelarlo è stata la penna graffiante che ha sottolineato anche alcuni retroscena legati alla proposta e anche alla data del matrimonio.

La Lucarelli ha spiegato di essere stata lei a muoversi per la proposta e ha definito, in un certo senso, anche la data e la location dove i due si diranno il fatidico “si”.

I problemi di salute di Myrta Merlino

Ha fatto parlare anche Myrta Merlino che ha raccontato a Ok benessere e salute di aver avuto delle gravi problematiche di salute tempo fa. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha spiegato di aver subito anche un intervento che l’ha portata ad avere dolori lancinanti per più di due mesi.

Angelina Mango pronta a tornare con la musica?

Sembrano esserci buone notizie per i fan di Angelina Mango e per la stessa cantante. La ragazza si era fatta da parte dalla scena musicale per qualche problema di salute ma sembra essere in ripresa. A comunicarlo è stata lei stessa con alcune frasi e alcune immagini che hanno riempito il cuore dei fan di gioia.

Barbara D’Urso torna in tv

Potrebbe presto esserci il ritorno in televisione di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo sembra essere pronta ad una nuova avventura. Con lei ci sarà anche un’altra famosissima donna di spettacolo… Si attendono aggiornamenti.

Elisabetta Canalis di nuovo single: cosa filtra

Novità a livello sentimentale per Elisabetta Canalis. Pare, infatti, che l’ex Velina possa essere tornata single. La relazione della showgirl sarda con Georgian Cimpeanu sarebbe terminata con l’uomo che si sarebbe avvicinato ad un’altra bellissima. In attesa di conferme, i rumors parlano quindi di una Canalis di nuovo single…