Tutte le curiosità su Selvaggia Lucarelli

Scopriamo cosa c’è da sapere su Selvaggia Lucarelli: le diatribe, i gossip e gli scandali della famosa blogger italiana.

Nata a Civitavecchia nel 1974, Selvaggia Lucarelli è una delle penne più graffianti del web: la sua schiettezza e i suoi commenti caustici le hanno spesso procurato qualche scaramuccia, ma anche un seguito esponenziale da parte di numerosi fan del giornalismo online.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giornalista: le sue storie d’amore, alcuni gossip e soprattutto le querele…

Chi è Selvaggia Lucarelli: biografia e carriera

Nata il 30 luglio del 1974 sotto il segno del Leone, oggi sicuramente Selvaggia è una delle giornaliste italiane più conosciute sul web e non solo. La sua carriera comincia come attrice, spesso al fianco del suo ex Max Giusti, e successivamente lavora come autrice, sempre delle opere del compagno.

Ma la vera e propria svolta arriva con l’apertura del primo blog di Selvaggia Lucarelli, Stanza Selvaggia, dove fino al 2016 l’autrice è attiva con articoli graffianti, interviste a celebrità e tanto altro ancora.

Selvaggia Lucarelli

Comincerà così alcune importantissime collaborazioni con Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero e anche Rolling Stone, di cui diventa direttore della parte web agli inizi del 2018. Un incarico, tuttavia, che durerà soltanto 3 mesi, e che si concluderà non senza polemiche:

«Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto», ha dichiarato la Lucarelli con un post su Facebook dove ha spiegato in maniera approfondita le contraddizioni della redazione.

La Lucarelli ha anche partecipato a diverse trasmissioni TV come conduttrice, opinionista, ospite e giudice di Talent e gare. Ha fatto anche radio e pubblicato diversi libri, fra cui l’ultimo Falso in bilancia del 2019.

Le curiosità su Selvaggia Lucarelli

-È risaputo che ha avuto numerose diatribe, speso terminate con delle querele, con alcuni personaggi conosciuti del mondo dello spettaccolo: tra cui Elisabetta Canalis, Alba Parietti e Michelle Hunziker.

-Ama viaggiare in giro per il mondo, ma non torna mai nello stesso posto per due volte.

-Ha scherzato con la moglie di Carlo Cracco, Rosa Fanti, a proposito di una sua infatuazione per il fascinoso cuoco:

«Quando Cracco, ben sei anni fa, approdó a Masterchef io gli dichiarai il mio amore su fb e su qualsiasi organi di stampa a disposizione. Feci più volte un uso privatistico del mio giornale. Lui però scelse una bella biondina di nome Rosa,allora io per protesta piazzai un like sulla pagina di Cannavacciuolo e alla fine, me ne feci una ragione» ha scritto in un suo post su Facebook.

La vita privata di Selvaggia Lucarelli: il figlio e il fidanzato

Conoscete tutti gli ex fidanzati di Selvaggia Lucarelli? Alcuni di loro sono persone conosciute e famose. Uno dei più storici è Max Giusti, anche se i due sono stati insieme prima che entrambi diventassero personaggi noti.

Selvaggia ha avuto anche una relazione con Morgan. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, inoltre, ha avuto svariati diverbi con l’ex moglie del cantante, Asia Argento, che in alcune occasioni l’ha accusata di speculare sulla loro relazione.

Nel 2004 la giornalista sposa Laerte, figlio del famoso cantante Adriano Pappalardo. L’anno dopo arriva il primo figlio di Selvaggia Lucarelli, Leon Pappalardo (nel 2020 coinvolto in una discussione con Matteo Salvini), ma la coppia si separa nel 2007. Oggi il suo fidanzato è il musicista Lorenzo Biagiarelli,

In un post del 2015, dedicato al suo fidanzato, ha scritto: “Sento che questo 2015 mi ha accarezzato la faccia in un giorno di fine ottobre e mi ha detto che sì, era arrivato l’amore. Che sarei stata molto amata, in quel modo bello in cui bisognerebbe amarsi tutti, sempre: facendosi del bene, prendendosi cura dell’altro, sentendosi delle persone migliori. Grazie 2015. Grazie Lorenzo.”

Chi è il compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli

Classe 1990, veronese di nascita, Lorenzo è la fiamma di Selvaggia, e i due sembrano davvero legati e innamorati, come dimostrano i tanti post pubblicati sull’account Instagram della giornalista. I due sono in particolare appassionati di viaggi, e sono tante le mete che hanno visitato insieme. Ecco una foto della coppia:

Lorenzo nella vita è musicista, ma anche chef, anche se lui ama definirsi not a chef. Nel settembre del 2019 è uscito il suo libro Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare.

Dove abita Selvaggia Lucarelli

Da tempo Selvaggia vive a Milano, e per la precisione la giornalista ha abitato in un palazzo situato in Zona Portello, vicino a Casa Milan. Sappiamo che anche Lorenzo oggi vive nel capoluogo lombardo, e sembra che i due convivano, anche se non abbiamo info più precise a riguardo.

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli

Anche se non abbiamo info precise riguardo il patrimonio della giornalista, la sua carriera è stata davvero ricca di successi e traguardi importanti: Selvaggia è stata sicuramente una delle blogger più seguite in Italia, e anche come giornalista e opinionista TV ha lavorato per tantissime testate importanti, ma soprattutto ha partecipato a programmi famosi, dove si sa… i cachet sono sempre da invidia!

