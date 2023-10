Com’è e dove si trova la casa di Selvaggia Lucarelli? La giornalista vive in un appartamento che è riuscita a trasformare in un gioiello.

La casa di Selvaggia Lucarelli può essere paragonata solo a quella di Lorenzo Jovanotti. La giornalista ha reso la sua dimora un vero e proprio gioiello orientale. I colori donano un’atmosfera unica, ma anche i complementi d’arredo giocano un ruolo importante. Vediamo com’è e dove si trova.

Selvaggia Lucarelli: la casa sua casa profuma d’Oriente

Classe 1974, Selvaggia Lucarelli è nata a Civitavecchia, ma da anni vive a Milano, in zona Portello, con il figlio Leon Pappalardo e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Giornalista, scrittrice, blogger, opinionista, conduttrice radiofonica e giudice di Ballando con le Stelle, è anche una grande appassionata di viaggi. Questo suo grande amore, che condivide con il fidanzato, traspare alla perfezione nella sua casa.

Selvaggia vive in un appartamento delizioso, che profuma d’Oriente. E’ impossibile guardare le stanze della sua dimora e non provare un certo benessere. A fare da padrone sono i colori, sgargianti ma estremamente rassicuranti. Le stoffe comprate in giro per il mondo diventano cuscini, coperte e perfino drappi da appendere alle pareti.

La cucina, il regno del compagno Lorenzo, ha le pareti di un verde bottiglia e una penisola al centro della stanza. I mobili sono basic, ma gli accessori la rendono funzionale ed estremamente cool. La chicca in più? Le piante che pendono dal soffitto.

Selvaggia Lucarelli: il pezzo forte della casa è il balcone

In tutte le stanze della casa di Selvaggia Lucarelli si respira un’aria esotica. E’ come se ci si immergesse in tante culture, eppure non si prova confusione. L’ambiente risulta sempre caldo e accogliente e nemmeno un dettaglio appare fuori posto. Quadri etnici, tappeti, piante, ceste, drappi, lucine, lampade e chi più ne ha ne metta. Perfino in camera da letto c’è una bellissima atmosfera orientale.

Senza ombra di dubbio, la location più fotografata dalla giornalista è il terrazzo. Selvaggia, fiera, ha condiviso anche un prima e un dopo e il risultato è incredibile. Da balcone triste e senza anima, la Lucarelli è riuscita a trasformarlo in una sorta di prolungamento della casa. Appare proprio come una stanza in più. Ci sono sedie, sgabelli, poltrone, un divano, un tavolo, le luci, piante, tappeti e tantissimi soprammobili.

Ovviamente, Selvaggia è la regina della casa. La foto condivisa qualche tempo fa ne è la prova.