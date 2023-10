Com’è la casa di Sara Croce? L’ex Bonas di Avanti un altro vive tra Milano, Roma e Garlasco, e lo stile delle sue dimore è classico.

Ex Bonas di Avanti un altro ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce è ormai diventata un personaggio del mondo dello spettacolo. Nel 2023 è stata perfino scelta da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le Stelle. Carriera a parte, vediamo dove vive e com’è la casa della modella.

Sara Croce: ecco com’è la casa della modella

Classe 1988, Sara Croce è nata a Garlasco, in provincia di Pavia. Diventata popolare specialmente grazie a due programmi di Paolo Bonolis, ossia Ciao Darwin e Avanti un altro, ha iniziato a lavorare come modella quando frequentava ancora la scuola superiore. Dopo aver partecipato a Miss Italia, correva l’anno 2017 ed è arrivata al quarto posto conquistando la fascia di Miss Tricologica, ha collaborato con diversi brand di moda, come: Elisabetta Franchi, Guess e Off-White. Laureata in Comunicazione d’Impresa all’Università IULM di Milano, nel 2023 ha preso parte a Ballando con le Stelle come concorrente. Quando è impegnata con il lavoro, Sara vive tra Milano e Roma. Appena può, però, torna nella casa natale di Garlasco.

Sono poche, anzi pochissime, le condivisioni social della modella inerenti la sua dimora. Gli unici scatti la immortalano nella sua camera da letto, durante la prima ondata di Covid-19. Si nota che la sua abitazione, che non sappiamo dire se sia quella di Milano, Roma o Garlasco, è all’ultimo piano. I soffitti, infatti, sono spioventi.

Sara Croce: nella sua camera da letto sono conservati i trofei

Anni fa, quando era un’adolescente, Sara Croce ha praticato equitazione a livello agonistico. Come testimoniano alcuni scatti condivisi su Facebook, ha anche ottenuto diversi trofei. Questi ultimi sono conservati nella sua camera da letto, accanto al letto. D’altronde, questa passione sportiva le consentiva di “volare“, per cui immaginiamo che abbia bellissimi ricordi delle gare in sella al suo Strudel. Quest’ultimo era il suo cavallo e, stando a quanto si legge in alcune delle sue didascalie social, si dovrebbe essere infortunato durante una competizione.

La camera di Sara è molto semplice. Oltre ai trofei, si notano alcune fotografie che la immortalano quando era ancora una bambina. Il colore predominante è il bianco, utilizzato sia per i mobili che per le pareti. Soltanto il soffitto è in legno. Immaginiamo, quindi, che la stanza si trovi nel sottotetto. Probabilmente, la casa che si vede nelle condivisioni social è quella della sua famiglia a Garlasco.