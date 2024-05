Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 de Il Volo: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Dopo aver festeggiato i primi 15 anni di carriera, i tre artisti de Il Volo si concederanno ai fan con un tour 2024 che passerà alla storia. Per la prima volta, infatti, presenteranno dal vivo diverse canzoni del loro primo album di inediti. Vediamo tutte le tappe della tournée e la scaletta dei brani che porteranno in scena nei concerti.

Il Volo, le date del tour 2024

Si intitola Tutti per uno Capolavoro il tour 2024 de Il Volo, un chiaro omaggio alla canzone che hanno portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ma anche un modo per festeggiare i primi 15 anni insieme. A questo importante anniversario, tra l’altro, hanno anche dedicato il primo album di inediti della loro carriera, Ad Astra, uscito lo scorso 29 marzo. La data zero della tournée è fissata per il 9 maggio all’Arena di Verona, mentre quella conclusiva è in programma per il 9 settembre alla Reggia di Caserta. Di seguito, tutte le tappe del tour 2024 de Il Volo:

09/05/2024 – Arena di Verona

11/05/2024 – Arena di Verona

12/05/2024 – Arena di Verona

13/05/2024 – Arena di Verona

08/06/2024 – Terme di Caracalla, Roma

30/06/2024 – Arena della Regina, Cattolica (RN)

04/07/ 2024 – Piazza San Marco, Venezia

03/07/2024 – Marostica Summer Festival, Marostica (VI)

06/07/2024 – Forte, Bard (AO)

11/07/2024 – Villa Bellini, Catania

13/07/2024 – Velodromo Paolo Borsellino, Palermo

17/07/2024 – Anfiteatro degli Scavi, Pompei (NA)

20/07/2024 – Parco Villa delle Rose, Lanciano (CH)

22/07/2024 – Musart Festival, Firenze

26/07/2024 – Villa Erba, Cernobbio (CO)

28/07/2024 – Musica per i Borghi, Marsciano (PG)

31/07/2024 – Piazza Grande, Palmanova (UD

05/08/2024 – Gran Teatro all’aperto Puccini, Torre del Lago (LU)

24/08/2024 – Cala Batteria, Monopoli (BA)

26/08/2024 – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS)

27/08/2024 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

05/09/2024 – Sferisterio, Macerata

06/09/2024 – Sferisterio, Macerata

09/09/2024 – Piazza Carlo di Borbone, Reggia di Caserta.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Durante il tour 2024, Il Volo si esibirà con le canzoni del primo disco di inediti Ad Astra, ma anche con i più grandi successi della tradizione musicale italiana e gli altri brani che solitamente hanno in repertorio. Ci sarà spazio quindi per i loro più grandi successi: