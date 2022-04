Frasi auguri comunione bimba: le più belle frasi e citazioni da dedicare a una bambina che festeggia il sacramento dell’Eucarestia.

Ci sono giorni indimenticabili nella vita di ogni bambino: ad esempio quello della prima Eucarestia. Se ti stai preparando ad andare alla festa di una tua nipotina o di un’altra piccola principessa del tuo cuore, potresti aver bisogno di conoscere le frasi di auguri per la comunione di una bimba.

Perché un giorno così speciale per ogni piccolo cristiano e ogni giovane credente deve essere celebrato nel migliore dei modi, anche da chi a quella giornata partecipa come semplice spettatore, o meglio, testimone. Se sei alla ricerca di qualche frase da scrivere per un bigliettino, te ne proponiamo alcune in questo articolo.

Frasi auguri per Prima Comunione bimba: cosa scrivere sul biglietto

Quando si tratta di scrivere un biglietto d’auguri per una cerimonia religiosa importante, come può essere la Prima Comunione, non è sempre facile trovare l’ispirazione. Se proprio non sai da dove partire, proviamo a darti un aiuto noi.

Rosario Vestito Bianco Guanti Libro Lettura Comunione

Fermo restando che dovresti cercare di scrivere qualche parola dettata dal tuo cuore, esistono tante frasi “di circostanza” che possono essere da ispirazione per un’occasione così speciale. Ecco alcune delle più adatte per un bigliettino da dedicare a una bimba:

– Per un futuro puro e candido, proprio come in questo giorno!

– Che il candore del tuo vestito e della tua anima siano il simbolo di come sarai nella vita.

– Con l’augurio che la benedizione di Dio ti accompagni sempre con la sua luce.

– Oggi Gesù entra nel tuo cuore per la prima volta. Custodiscilo sempre, custodiscilo bene e ti sarà sempre vicino. Tanti auguri!

– Gioia e felicità siano le matite colorate con cui scrivere le pagine più belle della vita in questo giorno così importante.

– Cosa c’è di più bello di sentire il volo degli angeli nel proprio animo?

– La Prima Comunione è un piccolo passo nel mondo dei grandi. Continua a camminare e goditi la tua giovinezza. Un giorno potrai correre verso i tuoi sogni.

– Tesoro mio, oggi la mano del Signore ha accarezzato il tuo dolce viso, porta sempre nel tuo cuore questo bel momento! Tanti Auguri per la tua Prima Comunione.

– Sei la gioia dei tuoi genitori e di noi nonni, in questo giorno speciale. Tanti auguri per la tua Prima Comunione!

Altre frasi per la Prima Comunione di una bimba

Se tutte queste frasi non ti sono bastate, potresti cercare ispirazione anche dalla Bibbia, dai Vangeli o anche dalle citazioni di frasi di famosi uomini e donne di chiesa, come papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta o alcuni santi. Leggiamone insieme alcune:

– Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa. (Is 41, 10)

– Gesù ci attende in paradiso! Non dimenticate mai questa verità suprema e confortante. E che cos’è la Santa Comunione se non un paradiso anticipato? Infatti nell’Eucarestia è lo stesso Gesù che ci attende e che incontreremo un giorno apertamente in cielo. (papa Giovanni Paolo II)

– Aprite i vostri cuori e questa forza di Dio vi porterà avanti, farà cose miracolose e vi insegnerà cosa sia la speranza. Questo è l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. (papa Francesco)

– Ogni opera d’amore fatta con il cuore, avvicina a Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

– Come l’acqua viva scava in profondità quanto più frequentemente cade sullo stesso punto, così, nella Comunione, l’animo penetra nel profondo della divinità, si amplia il suo cuore e partecipa di Dio stesso.

(Santa Matilde)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG