Le migliori frasi di Steve Jobs, padre di Apple e genio visionario della tecnologia: ecco le più belle citazioni sulla vita.

Definire Steve Jobs semplicemente come un imprenditore, nonché il padre di Apple, è forse riduttivo. Jobs è stato un inventore, un innovatore, per certi versi un filosofo. Con pochi dubbi, un personaggio geniale nel suo campo, in grado di rivoluzionare la tecnologia ma anche il modo di fare impresa. Non a caso, le frasi di Steve Jobs sono diventate famose come veri e propri aforismi, mantra in grado di insegnare in che modo approcciare all’impresa, al lavoro, alla vita più in generale.

Idolatrato negli Stati Uniti, dal 2011 il 16 ottobre si celebra, per volere dell’ex governatore della California Jerry Brown, lo Steve Jobs Day, una giornata dedicata proprio al noto imprenditore, per ricordare le sue straordinarie e rivoluzionarie innovazioni in campo tecnologico ma anche sociale. Celebriamolo anche noi ricordando alcune delle sue frasi più belle.

Le migliori frasi di Steve Jobs sul lavoro

Sono molte le ragioni per cui Steve Jobs è considerato da molti un genio, un guru, un luminare. Innanzitutto per aver fondato Apple, una delle più influenti aziende nel settore della tecnologia. Per aver innovato il design di molti prodotti, grazie a un innato senso estetico del prodotto, che nel suo approccio doveva funzionare bene ed essere anche bello. Per aver creato un intero ecosistema di device che interagiscono tra loro, funzionano in modo sinergico, a loro modo diventano parte integrante di un vero e proprio mondo.

Steve Jobs

Per tutti questi motivi, Jobs viene considerato un maestro di marketing e branding, un leader nato, dotato di un carisma e di una vision allo stesso tempo affascinante e condivisibile. Ecco alcune delle sue frasi più belle:

– Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita e l’unico modo di essere soddisfatto è di fare ciò che credi sia un buon lavoro. E l’unico. modo di fare un buon lavoro è di amare ciò che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a cercare. Non stare fermo. Come capita con le questioni di cuore, saprai di aver trovato quello giusto non appena ce l’avrai davanti.

– Non si può unire i puntini guardando al futuro; si può solo connetterli guardando al passato. Si deve avere fiducia nel fatto che i puntini si connetteranno, in qualche modo, in futuro. Si deve avere fede in qualcosa, il proprio intuito, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa. Questo approccio non mi ha mai abbattuto e ha fatto tutta la differenza nella mia vita.

– Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzare il nuove cose.

– Il mio modello di business sono i Beatles: erano quattro ragazzi che tenevano reciprocamente sotto controllo le proprie tendenze negative. Si bilanciavano tra loro. E il risultato era più grandioso della somma delle parti. Questo per me è il business. Le grandi cose non vengono mai fatte da una sola persona. Sono fatte da un team di persone.

Steve Jobs: le frasi motivazionali

Scomparso il 5 ottobre 2011, dopo una lunga lotta con un cancro, affrontata anche pubblicamente con estrema dignità, ‘mister Apple‘ viene ricordato anche come un simbolo di resilienza. Non a caso il suo celebre discorso alla Stanford University nel 2005 è diventato un simbolo di ispirazione e saggezza anche al di fuori del mondo dell’imprenditoria e della tecnologia.

Amatissimo in tutto il mondo, ancora oggi ha lasciato un’eredità che continua a influenzare ogni ambito della nostra vita e della nostra società, un’impronta indelebile che ha cambiato il mondo e continua a farlo, inesorabilmente. Queste alcune delle sue migliori frasi motivazionali:

– Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

– Sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori di successo da chi non ha successo sia solamente la perseveranza.

– Spesso quando innovi, fai degli errori. È meglio ammetterli rapidamente e continuare a migliorare le altre tue innovazioni.

– La tecnologia è nulla. Quello che è davvero importante è l’avere fede nelle persone, che loro siano sostanzialmente capaci e intelligenti, e che se gli fornisci degli strumenti, loro saranno in grado di fare cose fantastiche.

– Se fai qualcosa e risulta abbastanza buona, dovresti andare avanti a fare qualcosa di meraviglioso, non aspettare troppo. Pensa solo alla prossima cosa.

– È stato uno dei miei mantra, il concentrarsi su una cosa e la semplicità. La semplicità può essere più difficile di qualcosa di complesso: devi lavorare duro per ripulire il tuo pensiero e renderlo semplice. Ma alla fine paga, perché una volta che ci riesci puoi spostare le montagne.

– Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. Ma la morte è pur sempre l’unica sorte che condividiamo. Nessuno gli è mai sfuggito. Ed è come dev’essere, perché la morte è molto probabilmente la più grande invenzione della vita. È l’agente di cambiamento della vita. Spazza via le cose vecchie per far spazio alle nuove.

– Siate affamati, siate folli.