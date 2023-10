Com’è la casa di Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi vive in un appartamento extra lusso, curato fin nei minimi dettagli.

Fabrizio Corona vive in una casa bellissima, ovviamente extra lusso. La sua dimora rasenta la perfezione e non c’è mai nulla fuori posto. Probabilmente è merito dei suoi domestici, ma di certo i complementi d’arredo particolari sono stati scelti da lui. Vediamo com’è e dove si trova.

Fabrizio Corona: la casa extra lusso dell’ex re dei paparazzi

Da tempo, ormai, Fabrizio Corona è tornato ad essere un uomo libero. Nelle ultime settimane è perfino stato riammesso in Rai, dove è stato ospite in due programmi di punta, Domenica In e Belve. Durante la prima pandemia da Covid-19, quando era uscito dal carcere da poco, l’ex re dei paparazzi ha cambiato casa. E’ rimasto a vivere a Milano, ma ha optato per un grande appartamento a piano terra, con ingresso indipendente e con una corte pavimentata piena di piante che gli garantisce un piccolo spazio all’aperto.

La dimora di Fabrizio è molto particolare e rispecchia alla perfezione la sua personalità un tantino sui generis. Gli ambienti sono grandi, specialmente il salone, che vanta un’intera a parete a vetrate, che dà proprio culla corte pavimentata. In tutta la casa, il pavimento è in parquet.

Fabrizio Corona: nella sua casa spiccano complementi d’arredo originali

La casa di Fabrizio Corona, pur essendo a piano terra, presenta alcuni gradini che separano una stanza dall’altra. L’ex re dei paparazzi ha prestato molta attenzione ai complementi d’arredo, che sono tutti originali e ricercati, e alle piante, presenti in ogni angolo.

La cucina, utilizzata solo dai domestici, presenta una penisola centrale, dove Fabrizio fa spesso colazione, e elettrodomestici di ogni tipo. Generalmente, Corona consuma il pranzo e la cena sul tavolo del salone, dove ci sono anche diversi divani e un maxi televisore.

Sparsi per tutta la casa ci sono libri, foto e diversi soprammobili. L’ex re dei paparazzi è un esteta, quindi non stupisce che la sua dimora sia perfetta: non c’è nulla fuori posto.

Molto probabilmente, Corona ha una grande passione per i quadri. Nel salone ne spicca uno che, neanche a dirlo, rappresenta il simbolo dei soldi. Diverse sono anche le copertine di Vogue incorniciate e alcune foto che lo immortalano in varie fasi della sua vita.