Le migliori poesie sulla natura, sia brevi che lunghe: i componimenti dedicati all’ambiente, alla sua bellezza e alla sua importanza.

La natura è sempre stata al centro della letteratura, in Italia e all’estero, sia in prosa che in poesia. Scrittori e autori di tutti i tempi hanno provato a descrivere e raccontare la sua bellezza, la sua maestosità. Si sono lasciati ispirare da una natura a volte madre, a volte matrigna, senza mai smettere di rispettarla e ammirarla. Non a caso, di poesie sulla natura ne conosciamo moltissime, componimenti che studiamo tra i banchi di scuola e che ci accompagnano per tutta la vita.

Alcune sono emozionanti, struggenti, estremamente coinvolgenti. Altre sono più fredde e razionali, ma non banali, e in grado comunque di far emergere riflessioni importanti in un’epoca in cui la salvaguardia dell’ambiente è un tema fondamentale per la nostra esistenza. Proviamo a scoprire insieme alcune delle più belle e famose in assoluto.

Poesie sulla natura: le più belle

La natura è sempre stata presente nella letteratura, fin dall’antichità greco-latina. In anni moderni è stata esaltata nella sua drammatica bellezza, ad esempio in epoca barocca, o è stata idealizzata e razionalizzata nel Settecento. Il Romanticismo ne ha messo in risalto anche la violenza, la vastità, l’immensità che rappresenta la tensione dell’essere umano nei confronti di ciò che non può capire, e quindi del divino.

Stretta di mano tra uomo e natura

Ma anche tra la fine dell’Ottocento e il Novecento tutte le correnti letterarie hanno contribuito a raccontare e interpretare la natura in maniera diversa, dal Verismo al Decadentismo, fino ad arrivare alle Avanguardie e ai temi delicati analizzati in epoca postmoderna. Insomma, per poter conoscere tutte le migliori poesie dedicate all’ambiente, o anche alle stagioni, dall’autunno all’estate, forse non basterebbe un libro. Abbiamo provato però in questo articolo a selezionarne alcune delle più significative:

Vi è un piacere nei boschi inesplorati (George Gordon Byron)

Vi è un piacere nei boschi inesplorati

e un’estasi nelle spiagge deserte,

vi è una compagnia che nessuno può turbare

presso il mare profondo,

e una musica nel suo ruggito;

non amo meno l’uomo ma di più la natura

dopo questi colloqui dove fuggo

da quel che sono o prima sono stato

per confondermi con l’universo e lì sentire

ciò che mai posso esprimere

né del tutto celare.

Natura è ciò che vediamo (Emily Dickinson)

Natura è tutto ciò che noi vediamo:

il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo,

l’eclissi, il calabrone.

O meglio, la natura è il paradiso.

Natura è tutto ciò che noi udiamo:

il bobolink, il mare, il tuono, il grillo.

O meglio, la natura è armonia.

Natura è tutto quello che sappiamo

senza avere la capacità di dirlo,

tanto impotente è la nostra sapienza

a confronto della sua semplicità.

La quiete dopo la tempesta (Giacomo Leopardi)

Passata è la tempesta:

odo augelli far festa, e la gallina,

tornata in su la via,

che ripete il suo verso. Ecco il sereno

rompe là da ponente, alla montagna;

sgombrasi la campagna,

e chiaro nella valle il fiume appare.

Ogni cor si rallegra, in ogni lato

risorge il romorio

torna il lavoro usato.

L’artigiano a mirar l’umido cielo,

con l’opra in man, cantando,

fassi in su l’uscio; a prova

vien fuor la femminetta a còr dell’acqua

della novella piova;

e l’erbaiuol rinnova

di sentiero in sentiero

il grido giornaliero.

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride

per li poggi e le ville. Apre i balconi,

apre terrazzi e logge la famiglia:

e, dalla via corrente, odi lontano

tintinnio di sonagli; il carro stride

del passegger che il suo cammin ripiglia.

Si rallegra ogni core.

Sì dolce, sì gradita

quand’è, com’or, la vita?

Quando con tanto amore

l’uomo a’ suoi studi intende?

O torna all’opre? O cosa nova imprende?

Quando de’ mali suoi men si ricorda?

Piacer figlio d’affanno;

gioia vana, ch’è frutto

del passato timore, onde si scosse

e paventò la morte

chi la vita abborria;

onde in lungo tormento,

fredde, tacite, smorte,

sudar le genti e palpitar, vedendo

mossi alle nostre offese

folgori, nembi e vento.

O natura cortese,

son questi i doni tuoi,

questi i diletti sono

che tu porgi ai mortali. Uscir di pena

è diletto fra noi.

Pene tu spargi a larga mano; il duolo

spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto

che per mostro e miracolo talvolta

nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana

prole cara agli eterni! Assai felice

se respirar ti lice

d’alcun dolor: beata

se te d’ogni dolor morte risana.

La mia sera (Giovanni Pascoli)

Il giorno fu pieno di lampi;

ma ora verranno le stelle,

le tacite stelle. Nei campi

c’è un breve gre gre di ranelle.

Le tremule foglie dei pioppi

trascorre una gioia leggiera.

Nel giorno, che lampi! che scoppi!

Che pace, la sera!

Si devono aprire le stelle

nel cielo sì tenero e vivo.

Là, presso le allegre ranelle,

singhiozza monotono un rivo.

Di tutto quel cupo tumulto,

di tutta quell’aspra bufera,

non resta che un dolce singulto

nell’umida sera.

È, quella infinita tempesta,

finita in un rivo canoro.

Dei fulmini fragili restano

cirri di porpora e d’oro.

O stanco dolore, riposa!

La nube nel giorno più nera

fu quella che vedo più rosa

nell’ultima sera.

Che voli di rondini intorno!

che gridi nell’aria serena!

La fame del povero giorno

prolunga la garrula cena.

La parte, sì piccola, i nidi

nel giorno non l’ebbero intera.

Né io… e che voli, che gridi,

mia limpida sera!

Don… Don… E mi dicono, Dormi!

mi cantano, Dormi! sussurrano,

Dormi! bisbigliano, Dormi!

là, voci di tenebra azzurra…

Mi sembrano canti di culla,

che fanno ch’io torni com’era…

sentivo mia madre… poi nulla…

sul far della sera.

La pioggia nel pineto (Gabriele D’Annunzio)

Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove

che parlano gocciole e foglie

lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

salmastre ed arse,

piove sui pini

scagliosi ed irti,

piove su i mirti

divini,

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

piove su i nostri volti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggeri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

t’illuse, che oggi m’illude,

o Ermione.

Odi? La pioggia cade

su la solitaria

verdura

con un crepitio che dura

e varia nell’aria secondo le fronde

più rade, men rade.

Ascolta. Risponde

al pianto il canto

delle cicale

che il pianto australe

non impaura,

né il ciel cinerino.

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancora, stromenti

diversi

sotto innumerevoli dita.

E immensi

noi siam nello spirito

silvestre,

d’arborea vita viventi;

e il tuo volto ebro

è molle di pioggia

come una foglia,

e le tue chiome

auliscono come

le chiare ginestre,

o creatura terrestre

che hai nome

Ermione.

Ascolta, Ascolta. L’accordo

delle aeree cicale

a poco a poco

più sordo

si fa sotto il pianto

che cresce;

ma un canto vi si mesce

più roco

che di laggiù sale,

dall’umida ombra remota.

Più sordo e più fioco

s’allenta, si spegne.

Sola una nota

ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.

Non s’ode su tutta la fronda

crosciare

l’argentea pioggia

che monda,

il croscio che varia

secondo la fronda

più folta, men folta.

Ascolta.

La figlia dell’aria

è muta: ma la figlia

del limo lontana,

la rana,

canta nell’ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su le tue ciglia,

Ermione.

Piove su le tue ciglia nere

sì che par tu pianga

ma di piacere; non bianca

ma quasi fatta virente,

par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca

aulente,

il cuor nel petto è come pesca

intatta,

tra le palpebre gli occhi

son come polle tra l’erbe,

i denti negli alveoli

son come mandorle acerbe.

E andiam di fratta in fratta,

or congiunti or disciolti

( e il verde vigor rude

ci allaccia i melleoli

c’intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su i nostri volti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggeri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

m’illuse, che oggi t’illude,

o Ermione.

Le migliori poesie sulla natura brevi

I componimenti poetici che abbiamo appena letto sono piuttosto lunghi e complessi. Per parlare di natura non è però necessario per forza perdersi in tante metafore, utilizzare molte parole, mettere nero su bianco versi interminabili in grado di riprodurre fedelmente l’immensità della natura che ci circonda e di cui facciamo noi stessi parte.

A volte bastano poche pennellate per entrare dritto nel cuore del lettore e condividere con lui concetti semplici ma di grande profondità. Ecco alcune delle poesie brevi sulla natura più belle in assoluto:

Tante foreste (Jacques Prévert)

Tante foreste strappate alla Terra

e massacrate

distrutte

rotativizzate.

Tante foreste sacrificate per la pasta da carta

ai miliardi di giornali che attirano annualmente

l’attenzione dei lettori

sui pericoli del disboscamento

delle selve e delle foreste.

La canzone dell’ulivo (Giovanni Pascoli)

Non vuole

per crescere, che aria, che sole,

che tempo, l’ulivo!

Nei massi le barbe, e nel cielo

le piccole foglie d’argento!

Tra i massi s’avvinghia, e non cede

se i massi non cedono, al vento.

Temporale (Leandro Roselli)

Precipitando fiumi

quelle nuvole prima leggere,

tuonano nell’ aria opaca,

un concerto di terrore.

La Natura (Emily Dickinson)

La Natura – a volte dissecca un arbusto –

A volte – scotenna un albero –

Il suo popolo verde se ne rammenta

Quando non muore –

Più languide foglie – di altre stagioni –

Silenziosamente testimoniano –

Noi – che abbiamo l’anima –

Moriamo più spesso – Non così vitalmente.