E’ in vendita la casa a Beverly Hills di Jennifer Lopez e Ben Affleck: la dimora, ovviamente, è extra lusso e costa un occhio della testa.

Dopo il matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno vissuto in una bellissima casa situata a Beverly Hills. La dimora, che prima di loro apparteneva a Danny DeVito e Rhea Perlman, è in vendita ad una cifra folle: ecco quanto bisogna sborsare per diventarne proprietari.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: in vendita la casa a Beverly Hills

Prima di trovare la casa dei loro sogni, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno vissuto in una villa extra lusso situata a Beverly Hills. La dimora, che precedentemente era di proprietà di Danny DeVito e Rhea Perlman, è immensa: occupa quasi 1,2 acri di terreno. In totale, vanta 12 camere da letto con bagno privato, ma le stanze sono disposte all’interno di diversi edifici, tutti con ingresso indipendente.

La villa principale, con una imponente facciata a colonne, vanta perfino due stanze per il personale con bagno in camera e ingresso esterno. Nella dimora padronale troviamo sei camere da letto, ognuna con una toilette interna. La sala da pranzo è imponente, simile a quella dei grandi ristoranti, e anche la cucina, degna dei migliori chef, non è da meno. Ovviamente, ci sono elettrodomestici di ultima generazione.

La chicca in più? La camera da letto di Jennifer Lopez e Ben Affleck, ossia quella principale, vanta doppi bagni, doppi armadi (ovviamente enormi) e un balcone privato con vista sul giardino. La proprietà, infine, presenta: un bar, una sala giochi, una palestra, una sala cinema con grandi divani e sistema audio Dolby, una sala sigari, una cantina, una piscina, due garage, vari ascensori. Alla villa principale si devono aggiungere altri tre edifici (in teoria ad uso del personale), di cui uno grande ben 260 metri quadrati.

Quanto costa la casa di Jennifer e Ben?

La casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck può essere paragonata ad un vero e proprio resort. Considerando gli ampi spazi interni ed esterni, la piscina, l’immenso giardino, i garage e tutto il resto, il prezzo di vendita non poteva che essere folle. Per diventare proprietari di questa dimora da sogno bisogna sborsare 85 milioni di dollari.