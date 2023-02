Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno parte di quelle coppie che fanno sognare il mondo intero. Dopo un primo fidanzamento avvenuto all’età di venti anni, sono tornati insieme a distanza di tantissimi anni e dopo innumerevoli relazioni naufragate. E, a dispetto di chi parlava di crisi e di una nuova imminente separazione, la cantante e l’attore hanno smentito tutti con un gesto da veri innamorati nel giorno di San Valentino.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di giurarsi amore eterno non con il matrimonio, ma con un tatuaggio di coppia che ne conferma la grande stabilità.

“Impegnarsi in amore è sexy”, ha scritto la cantante nelle Instagram story a corredo dello scatto che mostra il segno dell’infinito con il nome del compagno.

Anche Affleck, dal canto suo, ha ribadito l’amore per la compagna facendosi disegnare sul corpo due frecce che si incrociano con le iniziali “J” e “B”.

Se non è amore questo…

