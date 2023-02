Si continua a parlare di Blanco e della follia sul palco del Festival di Sanremo 2023. Il 19enne bresciano, invitato dopo la vittoria dello scorso anno, ha sfasciato la coreografia floreale creata per la sua esibizione a causa di alcuni problemi con l’audio. Il momento è diventato una delle scene indimenticabili di questo Festival, ma se Amadeus e la Rai hanno perdonato la follia del cantante, lo stesso non ha fatto la Procura di Imperia.

La Procura di Imperia ha iscritto al registro degli indagati Blanco dopo la performance della prima serata del Festival di Sanremo 2023.

Il cantante, che si è scagliato contro i fiori di Sanremo distruggendo l’intera coreografia creata per lui è stato accusato del reato di danneggiamento.

Tale trasgressione viene punita dalla legge fino a tre anni, ma nel caso di Blanco la situazione potrebbe essere aggravata dai futili motivi e dal fatto che abbia reso “inservibili cose altrui nel corso di una manifestazione aperta al pubblico”: in questo caso la pena arriva a cinque anni.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram