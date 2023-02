Scopriamo quali sono stati gli amori più celebri della diva Laura Antonelli: dal primo matrimonio alla storia con Jean Paul Belmondo.

Laura Antonaz, meglio nota come Laura Antonelli, è stata una delle attrici più celebri del panorama italiano e la sua storia è stata caratterizzata anche da numerose e famose liaison sentimentali, una su tutte quella con il divo francese Jean-Paul Belmondo. Scopriamo cosa c’è da sapere sui famosi ex dell’attrice italiana.

Laura Antonelli

Laura Antonelli: gli ex fidanzati

Il primo matrimonio di Laura Antonelli è stato quello con Enrico Piacentini, famoso antiquario. L’attrice aveva appena 24 anni e le nozze durarono meno di un batter di ciglia. I due si separarono prestissimo e non ebbero figli insieme. In seguito Laura Antonelli ha affermato che il matrimonio sarebbe stato probabilmente uno degli errori più grandi della sua vita: “I piu’ grandi errori della mia vita? La droga e sposarmi a 24 anni, senza capire cosa stessi facendo”, confessò al settimanale l’Ortica.

A seguire l’attrice si è legata a Mario Marenco, volto della comicità italiana noto soprattutto per aver condotto il programma radio Alto Gradimento insieme a Renzo Arbore.

La storia con Jean Paul Belmondo

La storia più importante per l’attrice è stata però senza dubbio quella con il divo francese Jean-Paul Belmondo, durata per 8 anni (tra il 1972 e il 1980). I due hanno vissuto la loro liaison tra l’Italia e la Francia, infiammando le più famose copertine internazionali grazie alla loro bellezza e alla loro popolarità.

Si sono conosciuti sul set di Trappola per un lupo e da quel momento sono diventati inseparabili, nonostante all’epoca l’attore facesse coppia fissa con Ursula Andress. Secondo le cronache dell’epoca la loro storia d’amore sarebbe stata intensa e travagliata: tra gli aneddoti che hanno fatto più discutere vi sarebbero stati quelli riguardanti le loro presunte liti in pubblico e un rapporto intimo consumato in aereo durante una delle loro numerose trasferte tra Roma e Parigi (dove continuavano a mantenere i loro rispettivi appartamenti).

Oltre alle sue tre storie più famose Laura Antonelli avrebbe vissuto altri innumerevoli flirt ma, una volta caduta in disgrazia e divenuta ormai anziana, confessò (in un’intervista riportata dall’Ansa): “Mi sono legata a uomini sbagliati. Colpa mia. Colpa del mio dannato bisogno di affetto”. L’attrice ha adottato un unico figlio, Germano Randi, ma non ha mai amato parlare di lui pubblicamente.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG