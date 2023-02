Il mondo della musica ha detto addio oggi ad Alberto Radius, chitarrista e produttore musicale. Un lutto che ha sconvolto Gianluca Grignani, evidentemente molto vicino al compianto artista. Sui social, infatti, è arrivato uno straziante saluto ricco di commozione.

“I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme”. Ha esordito così Gianluca Grignani nel suo post Instagram dedicato ad Alberto Radius. “Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… E ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”. E ancora: “Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! tuo Gian”.

Classe 1942, Alberto Radius è stato uno dei più importanti chitarristi rock italiani con alle spalle una lunga carriera avviata alla fine degli anni ’50 e che lo ha visto protagonista con i White Booster, poi con la Premiata Forneria Marconi, i Formula 3, e anche delle collaborazioni con Lucio Battisti e Franco Battiato.

Come produttore è stato al fianco di artisti come Giuni Russo, Alice, Giusto Pio e altri. L’ultima apparizione di Radius è stata al Festival di Sanremo del 2021 con i Coma Cose nella serata delle Cover.

Di seguito il post Instagram del cantante:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram