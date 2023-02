Nuovi rumors sulla situazione di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Qualcuno parla di divorzio e persino di avvocato…

Cosa sta succedendo realmente tra Chiara Ferragni e Fedez non è dato saperlo. Solo i diretti interessati sanno la verità. Eppure, in queste ore, sono diversi i rumors e le voci. Se i due erano stati avvistati nel giorno di San Valentino a Milano, proprio su quelle foto, adesso, arrivano ulteriori dettagli che farebbero pure ipotizzare… al divorzio.

Chiara Ferragni e Fedez, aria di divorzio?

Chiara Ferragni

Le ipotesi, come detto, su cosa stia accadendo davvero tra Chiara Ferragni e Fedez sono davvero tantissime. Tra queste, anche la pista della crisi e del divorzio. Tale pista è sostenuta da una seguace della nota esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato appunto la segnalazione di una seguace. Questa ha spiegato che la foto che è circolata nelle scorse ore dei due protagonisti sia stata scattata fuori dallo studio legale del loro avvocato.

Una pista che non è stata, ovviamente, certificata e confermata ma che dà adito ad altri rumors. I due, infatti, non è detto siano andati lì per parlare del loro rapporto ma potrebbero aver avuto altre questioni da risolvere.

Nessuno, ad oggi, lo sa. A questo punto si spera che i due possano dare notizie ai tanti seguaci che da giorni stanno letteralmente impazzendo per sapere come stanno le cose.

L’unica certezza è che il rapper è sparito dai social mentre l’imprenditrice digitale ha pubblicato solo cose di lavoro e qualche foto con i figli.

Di seguito anche il recente post con le immagini dell’avvistamento:

