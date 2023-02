Senza freni Elenoire Ferruzzi che dopo l’esperienza al GF Vip e l’eliminazione sarebbe pronta a rientrare con un atteggiamento ben diverso.

Probabilmente non ne avrà occasione, ma Elenoire Ferruzzi sarebbe pronta a tornare nella Casa del GF Vip e prendersi, di nuovo, la scena. Lo ha raccontato lei stessa a Casa Chi spiegando che, da fuori, si è resa conto di come vengono visti alcuni comportamenti.

Elenoire Ferruzzi e il GF Vip

Elenoire Ferruzzi

Intervistata da Casa Chi, Elenoire Ferruzzi non ha nascosto come si comporterebbe adesso nel caso in cui potesse fare ritorno come concorrente al GF Vip.

“Se sarei pronta a rientrare nella casa del GF Vip? Sì. Adesso da fuori ho visto tutto da un’altra prospettiva. Mi comporterei in maniera molto diversa. Appena entri vivi la casa in un determinato modo da concorrente e da persona a cui vengono privati gli affetti primari, come mia madre nel mio caso, che sento tutti i giorni. Questa cosa era motivo di grande stress per me”.

Se ora potesse tornare, la star si comporterebbe in modo ben diverso dalla prima volta: “Se dovessi rientrare affronterei in tutt’altro modo la cosa. Per breve che possa essere l’esperienza, mi divertirei e farei divertire. Ormai i meccanismi li ho capiti e non mi farei intaccare da determinate situazioni sentimentali e da certi bisogni che nella casa vengono falsati. Quindi mi divertirei e di questo ne sono sicurissima”.

Chissà se da qui alla fine Alfonso Signorini farà un pensierino su questa possibilità…

Di seguito i post Instagram di Chi con le parole dell’ex gieffina:

