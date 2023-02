Cosa è successo tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli a San Valentino al GF Vip? A raccontarlo è Antonella Fiordelisi a Martina Nasoni.

Le sorprese non finisco mai al GF Vip. L’ingresso di Martina Nasoni sembrava aver complicato la relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. E invece… Stando al recente racconto di Antonella Fiordelisi, infatti, tra i due è scoppiata ancora di più la passione.

GF Vip, il racconto bollente di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

“Tu non sai ieri, non riuscivo a dormire. Che avevo i miei problemi di San Valentino”. ha esordito Antonella Fiordelisi parlando con Martina e raccontando cosa ha sentito tra Daniele e Oriana e la loro passione.

Poi, con la mano davanti alla bocca ha spiegato altre cose e persino i versi che ha sentito che lasciavano intendere i bollori tra i due ragazzi: “Ma io sentivo i rumori. Erano lì, davvero. Ma ti rendi conto? Me ne sono andata. Già avevo i miei di problemi di San Valentino”.

“La cosa assurda è che io vedo che comunque gli uomini sono bravi ad ingannare…”.

Dal canto suo Martina ha replicato: “Evviva l’amore. Non me ne frega un ca**o. Anzi, proprio ca**i loro. Non ne voglio proprio più sapere niente di loro. Credo di aver conosciuto una persona completamente diversa dalla realtà. Io me la piglio con me stessa. Penso di essermi fatta proprio infinocchiare…”.

Di seguito anche il post su Twitter di un utente con le parole tra le due concorrenti che fanno comprendere meglio quanto vissuto:

Antonella che racconta a Martina di Oriana e Daniele a letto ahahahh!!!! Lo fa apposta per farla avvelenare ancora di più, che strega 💀 #Oriele #gfvip 🍿 pic.twitter.com/qvys9BrYdg — Kate (@TheKateryn) February 15, 2023

