Dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2023. non tutti sono rimasti molto convinti delle scelte musicali. Tra questi, anche Claudio Baglioni…

Con la vittoria di Marco Mengoni si è concluso il 73esimo Festival di Sanremo. Moltissimi i complimenti per il successo delle varie serate che sono arrivati agli artisti e anche ai conduttori, con Amadeus, ovviamente, in pole. Eppure non tutti sono rimasti troppo convinti, specie sulle scelte musicali. Tra questi Claudio Baglioni che è stato direttore artistico proprio della kermesse in passato.

Le parole di Claudio Baglioni su Sanremo

Claudio Baglioni

Intervenuto al TG1 per parlare dei suoi prossimi lavori e impegni musicali, Claudio Baglioni è stato interrogato anche a proposito del Festival di Sanremo 2023 appena concluso.

Sebbene le sue parole non sembrano una diretta frecciata ad Amadeus o a qualcuni, è inevitabile fare comunque delle riflessioni.

“Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno”, ha detto il cantante. “Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”.

Delle frasi che suonano come un appunto alle scelte del direttore artistico e agli stessi cantanti e che hanno generato non poca discussione via social.

Infatti, soprattutto su Twitter, il commento di Baglioni non è passato inosservato. Molti hanno preso una posizione netta “contro” quanto detto dall’artista affermando di non ricordarsi le canzoni di quando era stato lui il presentatore della kermesse (in due occasioni, 2018 e 2019) e soprattutto di ricordare in modo chiaro quanto la scena, in quell’occasione, se l’era presa più lui e i suoi ospiti rispetto ai big in gara.

Di seguito anche alcuni post social di utenti che hanno sentito le parole del noto artista e sono rimasti piuttosto colpiti:

Claudio Baglioni critica il festival al tg1 dicendo che le canzoni sono diventate un contorno quando dovrebbero essere protagoniste. Certo perché quando lo ha presentato lui era: 3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace? — Patry (@Patry_P_) February 15, 2023

Ah io comunque dei 2 Sanremo di Baglioni non ricordo un cantante barra una canzone oltre i podi.

Credo sia sufficiente. — FD (@efdiegi_) February 16, 2023

